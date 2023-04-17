校园植树打造迷你森林 供动物栖身也鼓励减碳

气候变化对环境、人类和动物的影响日渐加速，本地一家永续发展机构希望在接下来的六个月，在不同校园种植共1万棵树，打造迷你森林，减少碳足迹，同时为动物提供栖身之所。

Target15 SG 4月16日（星期天）在岗丽中学为“Wild We Save”计划举行推介仪式。Target15 SG是Circus Maximus活动策划公司旗下的永续发展机构，旨在为青少年和社区提供环保和永续发展活动，提倡绿色意识，并协助特需群体。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪也到场与参与者和岗丽中学生一同互动与植树。

这项计划从今年4月至10月，逐步在不同学校推出，当前的目标是在这期间种植1万棵树。而植树所筹得的款项将用来资助本地动物收容所以及机构旗下的其他受益团体。

公众与野生动物时常有接触，从野猪、巨蜥到水獭，都经常在人们的生活空间中出没，夜晚的校园很多时候也成为了这些动物的避难所，因此，在校园内打造迷你森林不仅能为学生提供环保教育，主办方也希望学生在校园迎回大自然。

据了解，一所学校的迷你森林会有至少1000棵树，较大的学校则可容纳1500至2000棵树。植树的过程中，机构也将为学校提供不同方面的环境教育和活动，以巩固下一代的绿色意识。

Target15 SG的创办人兼Circus Maximus的业主爱德华·肯（Edward Kent）受访时说，机构打算在接下来的六个月将有关野生动物和动物收容所的教育活动推广到学校，与“Wild We Save”计划携手进行。

这项计划也得到了民间动物福利组织Hope for Animals，关爱动物研究协会（ACRES），以及拯救流浪狗协会（SOSD）的支持。

爱德华·肯也说，机构会着重与学校合作是因为青少年和孩童是我们的下一代，也是我们未来的希望。“我们通过活动，灌输这些环保的价值观，才能提高我们的后代，以及他们后代的生活品质。”

美国著名犬类行为专家西萨米兰（Cesar Millan）也到场支持活动，身为环境爱护者的他认为，科技和发展固然重要，但后代也必须加强与大自然的联系，重新联系到大自然，才能让我们重新拥有人类本质的灵魂、本能和初心。