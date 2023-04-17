女皇镇绘制11幅壁画 助失智居民认路回家

本地壁画艺术家李奕润负责此次11幅壁画的设计工作。他在失智症顾问的建议下，将年长者玩过的、吃过的东西融入设计当中，希望能够帮助年长者更好地记住自己住家所在。

女皇镇100多名居民和义工共同在组屋底层绘制壁画，协助区内的年长居民辨认回家的路。

星期天（4月16日）下午，女皇镇史德林景分区居委会为区内组屋的11幅壁画，举行揭幕仪式。

每座组屋都绘制了不同主题的图案。史德林路第167座组屋底层绘制的是充满童趣的风车，第168座的是胡姬花，底层有咖啡店的第169座则绘制了年长者熟悉的咖啡、咖椰吐司和半熟蛋的传统早餐。

女皇镇社区年长者比率超过三成

随着人口老龄化问题加剧，乐龄人士占比较高的社区时常出现年长者迷路或找不到家的情况，哥本峇鲁、杨厝港等组屋区已先后在组屋底层绘上壁画，帮助年长及失智症患者辨认回家道路。

主管女皇镇事务的丹绒巴葛集选区议员蔡瑞隆接受《联合早报》采访时说，预计到了2030年，新加坡四分之一的人口为65岁以上的年长者，但目前女皇镇社区内的年长者比率已经超过三成。因此，乐龄人士的福祉和心理健康，以及弱势群体面对的困难，是三项女皇镇社区最为关注的问题。

蔡瑞隆也是文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长。他说：“这些壁画是由很多社区伙伴共同完成的，我知道共有132名居民，以及来自社区居委会、建屋发展局、淡马锡基金会和女皇镇小学的义工都尽了一分力，让我十分欣慰。”

他强调，绘制壁画不是一项纯粹由政府推行的活动，而是整个社区付出努力，共同为区内年长居民做出的改变。

在女皇镇社区居住了超过60年的江姓居民（92岁，退休）参与绘制了第170座组屋的壁画。她说：“能够参与画壁画很有趣，有老师耐心教导我们，感觉像回到了上学时期学画画时那样。组屋的墙壁会吸油漆，我们就要刷三遍甚至四遍。”

本地壁画艺术家李奕润（58岁）负责此次11幅壁画的设计工作。他受访时说，他在失智症顾问的建议下，将年长者玩过的、吃过的东西融入设计当中，希望能够帮助年长者更容易记住自己住家所在。

除了揭幕仪式，女皇镇史德林景分区居委会也为年长者举行了怀旧主题的嘉年华活动，让年长居民通过投掷球、拼图和射击等小游戏回味旧时光。

蔡瑞隆也说，今年是女皇镇成立70周年，下半年社区将为此展开一系列的庆祝活动。