已退休多年的王书民选择与时俱进，多年前购买智能手机后，就积极展开学习科技之旅，如今电子付款、查电邮、WhatsApp通讯，甚至是Zoom视讯，都难不倒他。

拿起智能手机，打开付款应用，输入金额，再按下交易键，顺利完成购物。看似简单的电子付款过程，对许多不谙科技的年长者而言，是一大挑战。

已退休多年的王书民（77岁）选择与时俱进，多年前购买智能手机后，就积极展开学习科技之旅，如今电子付款、查电邮、WhatsApp通讯，甚至是Zoom视讯，都难不倒他。

这名秉持活到老，学到老精神的年长者，参与了各政府单位提供给银发族的资讯科技课程，从下载手机应用学起，慢慢地从只会使用手机打电话或传送短信，一步一步掌握更多手机功能。

他如今到小贩中心用餐，会使用电子钱包付款，也频密使用WhatsApp及Zoom应用，和人在国外的孩子及孙子们联系。

政府在今年1月派发新一轮社区发展理事会邻里购物券时，拥有Singpass账户的王书民，轻松通过手机领取价值300元的邻里购物券。

像王书民这样积极拥抱科技的年长者已越来越多。他坦言，无现金社会已是不可逆转的趋势，与其害怕改变或担忧科技所带来的问题如网络诈骗，倒不如深入了解，避开陷阱，当一名快乐、愿意终身学习的老人。

“我和老同学聚餐，饭后有人先付账，我们再用paynow或paylah转账给他。有人害怕遇上诈骗，我的建议是，设定每日转账顶限，例如到小贩中心用餐，电子钱包内有200元已很足够。”

不过，王书民坦言自己也很健忘，曾在使用手机应用时，忘记某些步骤，这时就会选择到邻近的民众俱乐部或活跃乐龄中心，寻专人一对一教学，再反复操练，记住所有步骤。

“我要说的是，不要害怕，政府有提供各种支援，民众俱乐部、活跃乐龄中心的职员都很乐意协助。我鼓励还没尝试的同辈，尽快开始学习之旅。”