三砖块从天降 男子险被砸中

惹兰红山一带组屋，有人被指从8楼抛下三块砖，男居民申诉，差几秒就被砸中丢命，报警揭发。

这起事故发生于上星期二（4月11日）晚上8时45分左右，地点是惹兰红山第28座组屋。

事发地点是惹兰红山第28座组屋。（徐颖荃摄）

险些丢命的陈俊祥（43岁，摄影师）告诉《新明日报》记者，他当时在前往公司的途中，岂料路过该座组屋时，竟有砖块从天而降。他指出，当时看到一名看似男子的人影在组屋8楼走廊，丢下了至少三块砖。

“若走快三秒的话，我可能就会受重伤，真的很气愤，当时还有一些路人看到对方从8楼扔砖。当他要丢下第四块砖时，我朝楼上大喊，他才收手。”

陈俊祥他事后将事件上传至脸书，根据他贴出的照片，红砖掉落在露天停车场一辆深蓝色的汽车旁，砖块粉碎四散。

回想当时的情景，他说，自己当下应该立刻跑上楼逮住涉事者。事发后，居民也报警揭发这起高楼抛物的事件。

《新明日报》记者走访时，受访的商家、居民纷纷说上周曾听见重物掉落，或跟这起事件有关。

位于1楼的迷你超市职员苏哈卡（27岁）说，当天晚上8时许，确实看见砖块掉落。

住在11楼的黄女士透露，事隔一天后听说有砖块掉在月票停车位附近后，自己就不敢再把车子停在该处。

新加坡警察部队受询时证实接获一起鲁莽行事的案件，没有人在事故中受伤，案件仍在调查中。

完整报道，请翻阅2023年4月17日的《新明日报》。