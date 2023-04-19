李智陞：逾六成被延误预购组屋项目已交付

建屋发展局今年3月完成七个预购组屋项目，是2017年以来的单月新高，也远超每月一两个项目竣工的平均水平。超过六成被延误的预购组屋项目已顺利交付买家。

国家发展部长李智陞星期二（4月18日）在脸书发文说，截至上个月底，建屋局已交付了63％被延误的预购组屋项目，也就是说，过去两年共交付了58个项目。当局也争取让其余被延误的项目在两年左右全数竣工。

他提到，受原来主要承包商大地（Greatearth）清盘所影响的马西岭Marsiling Grove项目也已如期完工。在建屋局和承包商的共同努力下，工程安全和质量未受影响。

大地之前负责的项目中，仅剩西海岸的West Coast Parkview还未完成。李智陞说，此项目预计可在今年第三季交付。

另外，位于蔡厝港的Keat Hong Verge项目今年3月也完成了。这是2020年冠病阻断措施实施之后，首个没有被延误的预购组屋项目，买家等待时间约两年。

从今年到2025年，预计有近10万个组屋和私宅单位竣工，其中近4万个在今年内建好，是五年来最多的。

李智陞上个月在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时说，建屋局今年将如期完成并交付22个组屋项目的2万个单位。预计今年推出的预购组屋数量会与去年的2万3000多个单位大致相同。

当局也在积极地大规模建屋，监督全国近100个预购组屋项目。

买家：新单位有瑕疵 墙壁凹凸开窗不顺畅

Marsiling Grove买家明永昌（41岁，教育工作者）申购超过五年后终于领到二房式灵活组屋单位的钥匙。他接受《联合早报》访问时说，新组屋原定去年第一季竣工，但因疫情和承包商出问题等原因，延后了约一年的时间。

明永昌上个月与设计师一起前往新单位检查，准备用两个月装修，然后入住。他在检验时发现墙壁凹凸不平、开窗不顺畅等瑕疵，这可能是赶工的结果。“跟发展商反映后约两周内就解决了，但装修工程得因此往后挪。”

他说，星期一（17日）他再到新屋时，看见周围一些设施仍在施工。

另一名新屋主罗安祈（30岁，美容师）买的是四房式单位，她也发现新屋有墙壁不平整和地板漏水的问题。她准备等到7月或8月装修好之后，才同丈夫和4岁儿子搬入，相信到时这些瑕疵都会修补好。

罗安祈一家三口目前与她的父母同住。她说：“我很期待把房子装修成我们喜欢的风格，我和老公也会有我们的私人空间。买房也能给孩子住房保障，我觉得以后的房子会越来越贵。”