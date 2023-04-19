初犯书面警告 重犯接罚单或被控 6月起不归还托盘餐具将面对更严厉执法

环境局和食品局将加强执法，取缔用餐后没有归还托盘和餐具的行为。这是为了确保绝大部分有归还餐具习惯的食客，不会因少数人的恶劣行为而受影响。

从6月1日起，在小贩中心、咖啡店和食阁用餐后不归还餐具和托盘的公众，将面对更严厉的执法行动。

国家环境局星期二（4月18日）发文告说，执法人员将记下不归还托盘和餐具的食客的个人资料。初犯者将不再只是接到口头提醒，而是会收到书面警告；重犯者将接到罚单或被控上法庭。

环境局和新加坡食品局将加强执法，取缔用餐后没有归还托盘和餐具的行为。环境局说，这是为了确保绝大部分有归还餐具习惯的食客，不会因少数人的恶劣行为而受影响。

当局在执法时也会保持务实做法，不会对不能自己清理餐桌的残障者、体弱年长者和儿童采取行动。

乱丢垃圾热点区将设摄像头取缔

环境局说，截至3月底，当局共发出两张书面警告给未归还餐具的违例者，至今没有人被罚款或被控上法庭。

小贩中心的托盘和餐具平均归还率从2021年8月的65％，提高到目前的约90％；咖啡店和食阁的归还率保持在90％左右。

环境局也会从4月起，在乱丢垃圾的热点地区设置远程监控的摄像头，加强取缔违例行为。在2020年至2022年间，环境局每年平均发出1万8700张罚单给乱丢垃圾和高楼抛物者。

乱丢垃圾初犯者会被罚款300元，被控的垃圾虫除了罚款，也可受法庭勒令执行劳改令（Corrective Work Order，简称CWO）。

去月11月，环境局首次安排垃圾虫到牛车水和丹戎巴葛两个繁忙地段执行劳改令。今年7月起，劳改令将扩大到花拉公园一带。

芳林巴刹商联会会长林辰忠受访时说：“加强执法是提醒食客更认真对待归还餐具和托盘的规定。我认为这会有一定帮助。多数人已经养成这个习惯，执法主要是针对顽固的个例。”

据芽笼峇鲁巴刹和小贩中心商联会主席陈汉荣观察，年长食客会比年轻人更勤于归还餐具。他说，对违例者，一直以来只有提醒和警告，没有看到任何人真正收到罚单。“所以年轻人都不怕，尤其是星期天，多数人吃了就走。”

向来都会归还餐具的王勇顺（60岁，德士司机）受访时说：“现在清洁工也很忙，有时候我连桌子上的污渍都用自己的纸巾擦干净。”

他希望当局加强执法可以让用餐环境变得更好，但最好不要直接开罚，若屡劝不改才罚款。

在大巴窑7巷小贩中心工作了10年的清洁工梁顺心（78岁）说，整个小贩中心只有六名清洁工，一人管理一个区域。在周末或节假日，工作非常忙，碗碟只要一堆积就会引来飞鸟。

他无奈地说：“我每天都看到有人不归还碗碟，如果是老人家，我可以理解，他们可能腿脚不方便。但一些年轻人，明明腿脚没问题，也不还碗碟，真是懒惰。”