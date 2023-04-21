王乙康：五方面做好准备应对超老龄化社会

政府将从住房、保持活跃劳动队伍、退休保障、原地养老和良好治理这五方面，让国人不论年龄大小，都能过上有意义和快乐的生活。

再过三年，新加坡将成为超老龄化社会，21％的人口超过65岁，老龄化速度比欧美国家快。政府将在这10多年来奠定的基础上，继续从住房、保持活跃劳动队伍、退休保障、原地养老和良好治理五大方面，让新加坡人不论年龄大小，都能过上有意义和快乐的生活。

本地老龄化速度猛超欧美

卫生部长王乙康星期四（4月20日）在国会参与政府施政方针和各部门附录辩论时说，按联合国的定义，老龄化中、老龄化和超老龄化社会分别指国家满65岁的人口占比超过7%、14%和21%。

新加坡只用了19年就在2017年从老龄化中的社会过渡至老龄化社会，比法国的115年、瑞典的85年和美国的69年都快。新加坡将在2026年成为超老龄化社会，对社会、经济、劳动力、福利制度和医疗制度带来影响。

领导人口老龄化课题委员会的王乙康说，虽然新加坡不可避免将成为一个超高龄化国家，但政府将在五个方面做好准备，让国人无论老少，都能过上有意义和幸福的生活。

在住房方面，建屋发展局积极建设具包容性社区，例如在年长居民较多的女皇镇设立保健区，通过多项举措来改善当地居民的健康。在较新的城镇，当局也会积极推动代际融合（intergenerational mixing），例如在预购组屋项目中，结合不同类型的住房，并将活跃乐龄中心和托儿中心设在毗邻。建屋局也会在市镇内及组屋单位内，增添更多无障碍设施。

在经济层面，新加坡将保持活跃的劳动队伍，例如通过逐步提高退休和重新受雇年龄，以及重新设计工作和技能培训，支持年长员工继续就业。政府也积极鼓励妇女重返职场，并通过外籍劳工补充本地劳动力。新加坡也将推动研发、实现产业转型和发展高科技和高价值行业来提高生产力。

王乙康也说，新加坡通过公积金制度，避开世界各地养老金制度面对的主要问题。不过，公积金制度也面临一些挑战，政府因此推出公积金终身入息计划（CPF LIFE）和就业入息补助计划，分别帮助长寿和低收入的国人。人力部也会继续研究如何帮助新加坡人有足够的退休存款。

与此同时，新加坡推出健康SG计划，协助国人采取实际行动以保持和改善健康，以避免人口老龄化造成医疗系统不堪重负。卫生部也将扩大社区护理，帮助居民更好地照顾自己的健康，以及在社区养老。

王乙康说：“为老龄化做准备，无论是在城市规划、经济发展、退休积蓄是否足够，还是医疗改革领域都须预先制定政策，这是新加坡政府的特点。我们已在这些领域提前做好进入老龄化社会的准备。 在问题出现之前，我们已做了10多年的准备。”

他解释，许多西方国家的养老金制度导致沉重的国家债务，给子孙后代带来负担。新加坡因良好治理而有意识地避免这些问题，从国家储备金中获取收入，同时让子孙后代继续受益。

他说：“ 或许有一天，我们以新加坡精神应对超高龄社会的挑战后，可以达到这样一个阶段，即社会只是将年龄视为数字，65岁不再是划分抚养比例的人为界线。 一个人可能年事已高，但仍然感到年轻，或者即使身体感觉老了，但心境仍然年轻。“