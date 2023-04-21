往前之际也要了解过去 华文媒体集团设纪念墙 记录历任总编辑足迹

新报业媒体华文媒体集团在新闻室内设旗下华文报历任总编辑“名人墙”，强调华文媒体集团的历史继承，鼓励同仁在拥抱科技，往前奔驰之际，也要了解华文报的过去。

这面纪念墙不仅记录了《南洋商报》《星洲日报》《联合早报》《联合晚报》和《新明日报》历任总编辑的名字，《南洋商报》与《星洲日报》在1975年《报章与印刷馆法令》颁布后，注册为公共公司的董事经理，以及之后的华文报掌舵人的名字也列在墙上。

14位历任华文报负责人、总编辑，以及他们的家人星期四（4月20日）齐聚报业中心，参与纪念墙的揭幕仪式。新报业媒体信托主席许文远主持揭幕。

14位历任华文报负责人、总编辑，以及他们的家人星期四（4月20日）齐聚报业中心，参与纪念墙的揭幕仪式。新报业媒体信托主席许文远主持揭幕。（叶振忠摄）

李慧玲： 机构要有记忆才谈得上承前启后

新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲致辞时说，华文媒体集团须成为有记性和有记忆的机构。“机构要有记性，才有传统、也才有底蕴，才有特色，才知道怎么去创新。机构要有记忆，才有温度，才谈得上人文关怀，才谈得上承前启后。华文媒体要拥抱科技、奔向未来，这与拥有记性和记忆，一点也不矛盾。事实上，我们跑得越快，越要扎根于自己的历史……这些记忆和积淀，让我们在往前奔驰时，更了解这条道路的意义。”

她指出，从这个华文报历任总编辑列表，可以看到新加坡华文报业，从一开始就和本区域华人世界的政治和文化密不可分。

早年主持过《星洲日报》《南洋商报》的中国南来知识分子，有的是国民党人，有的是共产党人。他们有的也是中国文学史上的知名作家，如郁达夫、胡愈之等。

出席活动的《联合早报》前总编辑林任君、《新明日报》前代总编辑成汉通，以及1978年至1983年担任《南洋商报》董事经理、1983年至1989年任联合报有限公司董事经理，以及1989年至1991年任新加坡新闻与出版公司董事兼集团总经理的黄锦西。

对黄锦西（83岁）而言，纪念墙能让报馆同事回顾前辈办报的辛苦和努力。他受访时一度哽咽说，他的人生有近半的时间都在报馆度过，能在这面纪念墙看到自己的名字，让他深感安慰。

连文思（75岁）回忆父亲连士升于1969年至1971年任《南洋商报》总编辑的点滴。

“父亲很相信中庸之道，也认为好的媒体人须有平衡观点……我记得他说当时一份报纸只是两角钱，但它在咖啡店却能让很多人传阅，可见华文报就像是人民的喉舌。”

谈及对早报未来的期许，成汉通（73岁）说，科技将带来颠覆性变化，早报要如何继续为读者服务，就得看早报怎么应对科技的发展。“竞争是难免的，但在竞争的过程中，早报应该用所积累的智慧去分析和解剖事件发生的原因、对大家的影响，以及接下来可能发生的事，这也是早报能做出的更大贡献。”

卫生部控股董事经理陈康威（50岁）曾于2015年至2016年担任华文媒体集团执行副总裁。他希望早报能一直把最好的新闻内容和生活资讯带给读者，继续作为他们每天的精神粮食。

林任君则强调，主流媒体对社会和国家而言非常重要，因此他希望主流媒体能在新媒体时代存活下来。“国民必须提高媒体素养、能够分辨真伪，并了解主流媒体的价值。我相信只要早报能坚持原则、维持公信力，早报就可以继续做下去。”