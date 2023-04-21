警方扫荡网上毒品交易 捕35人包括一18岁学生

加密聊天应用上的毒品交易活动越来越常见，中央肃毒局前几天再展开一轮扫荡行动，起获超过11公斤、黑市价56万元的毒品，逮捕35名涉毒者，包括一名18岁学生。

自2019年以来，当局多次突击，已有超过500名涉及网上毒品交易者落网。

肃毒局星期四（4月20日）发文告说，2023年4月11日至19日，当局针对加密聊天应用网上的毒品交易活动，突击宏茂桥、武吉班让、蔡厝港、马西岭和诺维娜等地。

从18岁学生家中 搜出2.8克大麻

当局在这轮行动中逮捕35名涉案男女，起获超过11公斤、黑市价约56万元的毒品，包括9529克大麻、916克冰毒、560克摇头丸、320克的克他命、450颗埃利敏5号（Erimin-5）药丸、77枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票、一瓶含有迷奸药成分“羟基丁酸钠”（GHB）的液体，以及122克受管制物质。

文告显示，被捕的男女涉及通过Telegram等应用进行毒品交易。

落网者中有一名18岁学生，他于4月19日在蔡厝港住家内被捕，肃毒局人员在他家中搜出2.8克大麻。

另有一名24岁涉毒女子在4月18日束手就擒，当局在她家找到2.3克大麻和多种吸毒用具。

4月11日，在海格路（Haig Road）一座组屋底层，肃毒局人员逮捕一名42岁涉及贩毒的男子，在场起获783克大麻、117克冰毒、97克摇头丸、60颗埃利敏5号药丸和13枚毒邮票。肃毒局人员随后押解他回家，在那里发现8519克大麻、766克冰毒、461克摇头丸、320克的克他命、390颗埃利敏5号药丸、56枚毒邮票、122克受管制物质，以及吸毒用具。

肃毒局情报署副署长佘俊庆在文告中说，利用Telegram等加密聊天应用进行非法毒品交易的情况越来越常见，毒犯误以为这能隐藏身份，实际上是大错特错。

“肃毒局早在2019年就留意到这样的现象，这些年逮捕超过500名涉及网上毒品交易的人。肃毒局将继续监控各类新趋势和涉毒者逃避追查的策略，并采取适当的行动抓捕毒犯。”