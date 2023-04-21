傅海燕：打造坚韧可持续未来 各方须合作摒弃“用后即丢”消费模式

永续发展与环境部长傅海燕说，闭环回收具挑战性但可以做到，这会涉及成本，须要各方改变习惯。在减少对地球资源的消耗同时，也可以通过这个共同使命，建立新的伙伴关系，共同寻求创新解决方案。

我国所有群体须携手合作，摒弃“用后即丢”的生活模式，同时要做长远投资，打造坚韧及可持续的未来。

永续发展与环境部长傅海燕星期四（4月20日）在国会参与政府施政方针辩论时说，“用后即丢”（use and throw）的消费模式固然便利，却也意味着我国须提高生产量，垃圾量也会增加，这对有限的资源造成巨大压力。

不过，要顺利过渡到更可持续的模式，须要所有群体共同合作。消费者购物时应尽可能使用环保袋，并回收包装袋。非政府机构和学校也要协助宣导和教育大众，鼓励人人用更环保的办法处理垃圾。

至于商家应该重新设计工作流程，减少生产过程需使用的材料及减少消费者丢弃的垃圾。他们可以少用包装材料，或通过改变设计，让消费者更容易进行回收，提高回收率。

政府则可通过制造商延伸责任框架，以及日后推行的饮料瓶罐退费制和一次用购物袋收费计划，鼓励业者和消费者为环保尽一分力。

傅海燕说：“闭环回收具挑战性但可以做到，这会涉及成本，须要各方改变习惯。在减少对地球资源的消耗同时，我们可以通过这个共同使命，建立新的伙伴关系，共同寻求创新的解决方案。”

她也提到，不同群体以及世代之间等各层面的社会契约，可推动我国的可持续发展。例如，食品科技公司CRUST将其他公司未售出的面包酿制成啤酒和汽水；淡滨尼社区则在国家环境局资助下安装厨余处理器，将厨余转化成可用于蔬菜种植和绿化的肥料。

世代之间的社会契约则可通过我国保护海岸的方式体现出来。傅海燕说，虽然气候变化带来的后果不会影响到这一代，但我国已经开始投资，为下一代打造更光明的未来。例如，政府已经承诺在未来100年投入至少1000亿元，应对海平面上升的威胁。

傅海燕强调，我国必须为能力建设做好长远投资。“通过研发工作，我们可以为广泛的创新和科技解决方案播下种子，让我们得以在更加充满不确定性的世界里茁壮成长。”

除了应对海平面上升的威胁，我国也努力推动新型食品的创新，并采用低碳能源方案，为建设绿色经济打下基础。

此外，加深对气候科学及对区域影响的了解，也能为我国带来国际合作的新机遇。傅海燕说，只要人们集体改变消费和生活习惯，就能降低环境足迹，还能支持可持续的业务。