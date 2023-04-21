“吸毒的代价很大，过程中可能牺牲掉亲情、友情，以及自己的生活和事业。回头的路很长，只要下定决心，是能够做到的。”

沉沦毒海30年无法自拔，哥哥的一条腿换来他的醒悟，将他导入正途。

陈利秋小时候在甘榜长大，同街头党党员混在一块儿，18岁便染上毒瘾。他当时正在服役，被发现吸食大麻后，军事法庭中心判他入拘留所18个月。

他没有学乖，离开拘留所后又接触毒品。由于也被控拥有毒品，军事法庭中心这回判他坐牢。他出狱后又入狱，服刑后又出狱，不断循环，期间接触过各类毒品。

他今年52岁，因吸毒被关八次，前后浪费了28年光阴。他不是没想过要戒毒，但每次出狱后都无法融入社会，身边的人以异样眼光看他，离他远远的。

家人不断苦口婆心劝他戒毒，但人情冷漠、工作难找，让他灰心不已，不一会儿又再度联络旧日带着他吸毒的老朋友，一再堕入毒品的深渊。

有一回，和陈利秋感情最好、在家中排行第四的哥哥发现他又在家里吸毒。痛心失望的哥哥一气之下，从四楼纵身跳下。四哥虽然保住性命，却失去了右腿，终身须靠义肢度日。

陈利秋为此懊悔不已，四哥的残障已不能挽回。他不久后又被捕入狱，被控吸毒、拥毒和贩毒。他在狱中自我反省，决心摆脱毒瘾，不再让家人伤心。

第八次被捕，他关了七年。在2019年重获自由后，他接受其他前嗜毒者的辅导，并有了宗教信仰，让生命重回正轨。

乐当义工分享戒毒经验

陈利秋目前是一家清洁服务公司的管工。公司也聘用其他前嗜毒者，他便以过来人的身份给予开导，力劝他们要珍惜生命、远离毒品。他去年更经由朋友介绍，成为新加坡肃毒协会（SANA）的义工，接下来会透过讲座等活动来分享自己染毒戒毒的经验。

重新出发的陈利秋已经能坦然面对过往，侃侃而谈，希望自己的故事能作为他人的借鉴。对于明天，他怀抱信心，微笑以对。“吸毒的代价很大，过程中可能牺牲掉亲情、友情，以及自己的生活和事业。回头的路很长，但只要下定决心，是能够做到的。不过，最好从一开始就别让毒品有机会毁掉你的一切。”