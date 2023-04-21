邻家失火逐户拍门 大学生勇救10户

疑电动脚踏车的电池酿火患，蒙巴登一带的惹兰峇株组屋9楼单位失火，现场一度传出爆炸声，同层邻居大学生跑三层楼敲门，通知近10户邻居逃命，结果自己反而吸入浓烟送院。

这起火患发生在星期四（4月20日）晚上7时10分，地点在惹兰峇株（Jalan Batu）第10座组屋的9楼单位。

《新明日报》接获读者通报后立即赶往现场。记者抵达时，警方与民防部队已经到场，周围也拉起封锁线。上述组屋从9楼至12楼的单位外墙都被浓烟熏黑，失火单位的窗户甚至被烧到脱落后掉在一楼，玻璃碎片散满地。

事发时，现场传出女子的尖叫声和一阵爆炸声，后来有好心邻居四处奔走敲门，邻居赶紧下楼逃生。

住在失火单位隔壁的张文扬（23岁，学生）原本在家睡觉，听到尖叫声后出门查看。

“我看见一名50多岁的妇女蹲在（失火单位）门前哭，还说女佣在厨房。我让家里的帮佣带母亲先下楼，转身回家拿两个水桶帮忙灭火。后来火势变大，我从9楼下去8楼和7楼时敲邻居门喊大家逃生。”

他坦言，起初以为有女佣受困失火单位，他因担心女佣来不及逃命丧生，还一度内疚得落泪，后来才发现女佣已成功逃出生天。

“可能是我回家拿水桶时，女佣就逃出来了。后来警察告知没人在失火单位，而我因为上下跑吸了一些浓烟，所以得送院，不过晚上11时半就出院了。”

完整报道，请翻阅2023年4月21日的《新明日报》。