印尼鲜宰猪肉供应中断 一些巴刹摊贩计划明起暂停营业

印度尼西亚生猪检测出非洲猪瘟后，鲜宰猪肉的供应暂时中断，一些受影响的猪肉摊贩准备从明天（4月23日）起暂停营业，等待批发商公布澳大利亚等其他来源的猪肉和冷冻猪肉的最新价格，才决定何时恢复营业。

新加坡食品局星期四（20日）发文告说，当局在本地屠宰场的印尼布兰岛（Pulau Bulan）猪屠体中检测出非洲猪瘟。永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生星期五（21日）在脸书发文，呼吁公众不必担心，食品局会确保在本地销售的猪肉都是安全的。

许宝琨也到职总平价超市，确认了冷冻猪肉的供应充足，而且还有鸡肉和鱼肉等其他的蛋白质选择。他提醒消费者无须囤积猪肉。

《联合早报》记者星期五早上走访巴刹，发现猪肉价格并没有波动，只是猪肉摊贩由于供应中断打算暂时收摊，等待供应商和食品局的最新消息和定价。

郭衫（67岁）在武吉巴督东3道第277座巴刹经营猪肉摊。他说，他的档口一直都只卖印尼猪肉，星期四早上6时突然收到食品局的通知，说所有的印尼生猪都被送去销毁了，现在只能选择卖冷冻猪肉或是澳洲和马来西亚的猪肉，但是这些猪肉的价格都还未确定，大约要到下星期一才会公布。“这个星期天开始就没有印尼猪肉可以卖了，很多同行也都会关店休息。”

摊贩：澳洲和马国猪肉料涨价

加冷巴刹的猪肉摊贩黄来宝（50岁）也卖印尼猪肉，往常每天进货四只，由于新鲜猪肉没法大量储存，所以很快就没有猪肉可卖。“肯定要进澳洲猪肉了，不过价格不知道会涨多少，要等到星期天才知道。如果进货价起得太高，我也会考虑涨价。一公斤的新鲜排骨利润才一块多，不涨的话生意没法做下去。”

张玳（55岁）在裕廊西第505座巴刹专卖马国猪肉。据他透露，食品局已经发出通知，从下星期三（26日）开始为猪屠宰场进行全面消毒，因此来自东马的鲜猪肉供应也会停止。他准备从下星期四暂停营业大约五天。“不过目前看来，这次猪瘟对我们影响不大，只是之后进货的价格肯定会变贵，因为更多摊贩得卖马国猪肉。”

胡兴庆（56岁）在巴西立6通道第441座巴刹做生意，主要售卖澳大利亚和印尼猪肉。他说：“万一印尼猪供应出了问题，我就只卖澳洲猪肉，应该是不会涨价。”

他说，这些年来印尼猪肉的质量本来就很不稳定，他店里卖的越来越多是澳洲猪肉，所以这次猪瘟对他影响不大。

对于印尼猪肉供应出问题，受访的本地消费者不表担心。

何宝凤（63岁，家庭主妇）昨天在巴刹买了大约60元的生猪肉。她说，知道印尼猪肉出了问题，但并不担心猪瘟会影响健康。“我觉得，只要能进口到新加坡的猪肉就是安全的，政府不会让那些（有问题的）肉进入本地市场，所以该买的我还是会照买。”

陈晓梅（63岁，餐饮业兼职人员）说，她更喜欢吃印尼猪肉，但如果实在没有选择的话，她也会买澳洲猪肉。“今天市场的猪肉价格没有变动，通常我们买得不多，就算涨价，消费也不会增加太多。”