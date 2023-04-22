宝马车祸撞树 驾驶员涉酒驾被捕

裕廊西深夜发生严重车祸，宝马与丰田轿车相撞后撞倒灯柱，更冲上人行道撞树，三人因此受伤入院，宝马司机涉酒驾被捕。

这起事故发生在星期五（4月21日）晚上11时15分左右，地点于裕廊西中1路第688座组屋前的路段。

读者郑先生星期五晚上致电《新明日报》，指该路段发生车祸。“我当时在家中，发现楼下传出一声巨响，看下去时发现有两车严重损坏，其中一辆还撞倒灯柱。”

记者走访时发现，涉事的是一辆宝马轿车以及一辆丰田轿车，现场有多名公众围观。

据观察，涉事丰田轿车停在组屋停车场出口附近的左边车道，车头车尾都严重损坏。距离丰田轿车前方大约100米，还有一辆撞损的黑色宝马轿车。一般相信，宝马与丰田相撞后，还失控撞倒灯柱，再冲上人行道，撞上一棵树才停下。

由于强大的撞击力，宝马车头撞毁，车内的安全气囊也被启动。拖车在大约凌晨1时许（22日）到场，先后将两车拖走。

民防部队发言人受询时说，星期五晚上11时15分接到通报，之后将三人送往黄廷方综合医院治疗。

警方在受询时透露，他们在星期五晚上11时15分左右接获通报，指两辆轿车在沿着裕廊西中1路前往文礼通道的路上发生车祸。

一名52岁的男驾驶员和一名60岁的男乘客在清醒的情况下送往医院接受治疗。一名59岁的男驾驶员涉嫌酒驾被逮捕，过后也在清醒的情况下送往医院救治。警方的调查仍在进行中。