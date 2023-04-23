食品局稽查行动新装备 移动实验室两小时就地“测毒”把关食安

去年6月投入运作的移动实验室由货车改装而成，车上备有微生物和化学检测设备，可以在两小时内测试出样本里是否含有沙门氏菌和诺如病毒等常见的病原体。食品局人员之后会把样本带回国家食品科学中心完成多一轮的详尽测试。

要确保2000多名国庆庆典表演者吃得安全，新加坡食品局在去年庆典举行前两个月，多次派稽查员到餐食供应商的中央厨房去检查环境卫生情况。新的移动实验室也随队出动，让团队能在两个小时内，当场验出所采集的样本是否存在会导致食物中毒的病原体。

去年6月投入运作的移动实验室由货车改装而成，车上备有微生物和化学检测设备，例如多重核酸检测器材（Multiplex PCR），可以测试出样本里是否含有沙门氏菌和诺如病毒等常见的病原体。

以往，食品安全稽查员须把采集到的样本带回设在国家食品科学中心的实验室化验，结果须要几天才会出炉。现在，他们可以就地把样本交给移动实验室，并在两个小时内取得结果。

这些样本一般采自砧板、汤勺和刀子等厨房器具的表面。一旦测出含有病原体，稽查员就能立即采取行动，要求业者清理厨房，包括扔掉如砧板这类难以彻底清洁的物品。

国家食品科学中心食品科学家陈肇桓博士（36岁）接受《联合早报》访问时说：“由于这些器具与食物有直接接触，它能作为一个指标，若发现器具表面受到污染，就表示厨房卫生不达标。”

为了核实检测结果，食品局人员之后会把样本带回国家食品科学中心完成多一轮的详尽测试。

稽查行动查出违例概率 比例行检查高超过两倍

此外，移动实验室也能在发生紧急食品安全事故，或是进行日常稽查活动时派上用场。

例如，在屠宰场发生毒气泄露意外时，测试肉品有没有受到污染；在查获非法进口的蔬果时，到关卡、港口或果菜批发中心检测蔬果农药是否超标。

去年针对国庆庆典餐食供应商展开的稽查，是食品局“食品安全稽查行动”（Targeted Operations）的一部分。

这项新措施去年5月启动，让食品局能以更具针对性的方式，突击为大型活动供餐的业者、食品展销会，以及有不良记录的食品工厂和餐馆等。

通过食品安全稽查行动查出违例行为的概率，比一般例行检查高出两倍以上。本地目前有超过5万2000个持照的餐饮场所。

根据食品局提供的数据，截至去年12月，食品局进行53次食品安全稽查行动，共突击1903个餐饮场所。其中188个因违反食品安全条例被开罚，查获率是9.9％。

常见的违例行为包括环境卫生欠佳和虫害。当局会根据违规性质，向业者发出书面警告、销案罚款、出庭通知，或停业令。相较之下，在2019年的例行检查中，被发现违例的餐饮场所为2.8％。

食品局说，当局会根据业者过去的稽查记录、是否曾发生集体食物中毒事件，以及公众反馈来进行数据分析，以找出须要特别关注的餐饮场所。

食品安全稽查员蔡威群（30岁）受访时说，我国进口的食物种类越来越多，餐饮场所数量增加，稽查员的工作量也随之增加。如今通过数据分析，他们可以把注意力集中在须特别关注的业者身上，提高工作效率。

碰到稽查员无预警地上门，一些商家不但拒绝配合，甚至会对稽查员出言不逊。

去年，一家工厂被查出食物中的添加剂量超标，蔡威群和同事上门请负责人签收停业通知时，对方却指示员工拿出手机对他们猛拍。

他说，遇到不合作的业者，他们会心平气和地向对方解释，若真的说不通就会把情况上报给上司。

“平时在稽查的过程中，我们会尝试与业者建立良好关系，看到有做得好的地方都会加以鼓励。因为除了是执法者外，我们也希望能扮演教育者的角色。”