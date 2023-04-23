屠宰场关闭消毒 我国暂无法进口马国活猪

新加坡肉商联合会主席郭志强说，因屠宰场得暂时关闭，目前无法从马国砂拉越进口活猪。“原本已做好准备从砂拉越进口更多活猪，但这批供应什么时候能抵达新加坡，得取决于屠宰场几时能恢复运作，目前还没有消息。”

印度尼西亚生猪检测出非洲猪瘟后，本地屠宰场将暂时关闭进行消毒工作，进而影响马来西亚的活猪进口，估计来临这周不会有马国活猪供应。

将进口更多澳洲冰鲜猪肉

为满足消费者需求，本地猪肉进口商将进口更多澳大利亚冰鲜猪肉，供应量到5月预计可增一倍。

在本地屠宰场的印尼布兰岛（Pulau Bulan）猪屠体中检测出非洲猪瘟后，新加坡食品局将在屠宰场的猪只都被屠宰后进行消毒，确保屠宰场继续采取良好的生物安全措施。目前还不清楚清洗消毒工作会在几时完成。

新加坡肉商联合会主席郭志强接受《联合早报》访问时说，因屠宰场得暂时关闭，目前无法从马国砂拉越进口活猪。

“我们原本已做好准备从砂拉越进口更多活猪，但这批供应什么时候能抵达新加坡，得取决于屠宰场几时能恢复运作，目前还没有消息。”

肉商联合会副主席张建忠也说，在接获有关非洲猪瘟的通知后，他们立即和澳洲农场洽谈以提高进口量。从澳洲进口的冰鲜猪肉供应将陆续增加，到了5月供应量能提高一倍左右。

“在一般的情况下，我国的澳洲冰鲜猪肉进口量没有那么大，现在突然要增加供应，当地农场相信会起价，每半只猪的进口价预计会上涨4角到6角钱。”

也是猪肉进口商中联食品董事经理的张建忠解释，澳洲农场会在当地屠宰猪只后切半空运到新加坡，之后直接送往工厂处理，因此本地屠宰场暂时关闭，并不会影响澳洲冰鲜猪肉的进口。

受访猪肉贩 决定暂停营业一周

食品局早前在文告指出，鲜宰猪肉的供应从星期天（4月23日）起暂停。不少主要售卖印尼猪肉的摊贩因此暂停营业，直到供应恢复。

在牛车水大厦巴刹经营猪肉摊的潘大森（75岁）主要售卖来自印尼和马国的鲜猪肉。因许多顾客反映不太喜欢澳洲猪肉的味道，所以他目前不考虑售卖澳洲冰鲜猪肉，而是选择在接下来一周关档休息。

“我会等到马国或印尼的活猪进口恢复后才重新营业，至于到时会不会起价，就要看进口价有没有提高了。”

只售卖印尼猪肉的黎姓摊贩（66岁）也会暂停营业一周。他认为，若接下来印尼的活猪供应来不及恢复，而只有马国的鲜猪肉可售卖，马国猪肉的售价料会从目前的每公斤13元增至14元左右。据他的观察，过去两天的猪肉比平时更快售完，不少消费者也购买更大量的猪肉。

住在丹戎巴葛一带的消费者张丽燕（49岁，行政人员）经常到牛车水大厦巴刹购买新鲜食材。在得知猪肉摊贩将在下周暂停营业后，她决定买更多鲜猪肉。

“我也没有每天吃猪肉，所以买大概20元就够吃一个多星期了。如果到时还是没有鲜猪肉，我就会选择买冷冻猪肉，影响不大。”

邓坚辉（71岁，退休者）说：“之前新鲜鸡肉供应受影响时，我也是改买冷冻的，这次也一样，若吃完了鲜猪肉，我也会买冰鲜或冷冻猪肉来煮，对我来说味道没有太大的差别。”