全国杰出华文教师奖 提名延长至下月14日

由《联合早报》和早报校园联办的第26届“全国杰出华文教师奖”提名截止日期延长至5月14日（星期日）。

“全国杰出华文教师奖”旨在肯定及褒奖华文教师过去一年来对华文华语教学所作出的贡献。

在菩提学校教学的杜慧颖（45岁）是去年的获奖教师之一，她擅长用脱口秀、猜字谜等各种趣味活动提升学生对华文的兴趣，并在课堂中穿插历史和成语故事，让学生学习语言的同时了解文化。

另一位获奖者康贤斌（圣伯特理中学华文教师，42岁）则与学生打成一片，用健身、美剧拉近与学生的距离，他认为：“要学会放下老师的架子，深入到学生当中去了解他们的需求，一步一步陪着他们一起往前进，他们会更愿意接受你所教的东西。”

所有教育部属下的中小学、高中或初级学院的在职华文教师，都有资格被提名，曾得奖的教师除外。

获奖教师各可获得奖金1500元和奖座一个。

2023年全国杰出华文教师奖由新加坡华文教研中心、新加坡华文教育学会、新加坡华文教师总会以及新加坡中学华文教师会协办，并获得教育部的支持以及陈江和基金会（Tanoto Foundation）赞助。

提名者可直接上网：https://bit.ly/ dclta2023提名。若有任何疑问，请电邮zbschools@sph.com.sg查询。