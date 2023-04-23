分三个时段进行以分散人群 开斋节回教徒齐聚68座回教堂祷告

本地68座回教堂今年为回教徒提供了23万个祷告席位，比去年66座回教堂所提供的约15万3000个席位多出五成。回教堂可安排一至三场祷告会，时段一律固定为早上7时15分、8时45分和9时45分。

星期六（4月22日）开斋节，本地回教徒早上分三个固定时段，齐聚68座回教堂进行开斋节祷告。主管回教事务的社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高说，冠病疫情之后，回教徒都意识到，祷告会必须在舒适和安全的环境中进行，分时段进行祷告以分散人群是最佳方式之一。

马善高星期六到宏茂桥阿尔慕达金回教堂（Masjid Al-Muttaqin）参与早上8时45分的第二场开斋节祷告会，与现场的1000名信徒一起祷告。

马善高接受媒体访问时，对祷告会顺利和有序地进行表示欣慰。“我们刚从疫情走出来，已经习惯了在大批人群中进行活动，我很高兴（祷告会）办得很好、管理得当，也获得信徒们的合作。”

哈莉玛总统星期六早上则到桥北路苏丹回教堂（Masjid Sultan），与约6000名信徒一起参加开斋节祷告。她过后在脸书贴文祝回教徒开斋节快乐，并说早上的祷告会在回教堂职员和义工的努力下顺利进行。

李显龙总理祝回教徒开斋节快乐

李显龙总理也在脸书贴文祝回教徒开斋节快乐。他说：“我们与亲人聚会的同时，也请继续保持安全和健康。愿你们今年的庆祝活动更加欢乐！”

本地68座回教堂今年为回教徒提供了23万个祷告席位，比去年66座回教堂所提供的约15万3000个席位多出五成。回教堂可安排一至三场祷告会，时段一律固定为早上7时15分、8时45分和9时45分。

去年，防疫措施大幅度放宽后，一些回教堂重新安排大型开斋节祷告会，但信徒都得提前预约。今年，只有五座回教堂要求信徒预约出席首场祈祷仪式。

另外，当局今年也允许回教徒在组屋底层、多用途礼堂等20个公共空间进行祷告。这些地点另外提供了多达一万个祷告席位。

马善高指出，虽然只有预计会出现人潮的五座回教堂要求保留预约系统，但回教堂还是得确保预约系统能够继续运作，以防万一。

去年开斋节，60岁的技术员凯鲁丁（Khairudin Hashim）一家五口到阿尔慕达金回教堂参加祷告会时，他们不但得提前预约，还须戴着口罩并自备祈祷垫。

他说，开斋节祷告会已回到疫情前的气氛，可以在祷告会结束后，与其他信徒聊天互动，不像去年祷告会一结束就得马上离开，以避免回教堂出现过度拥挤的情况。

阿尔慕达金回教堂执行主席法鲁斯（Mohd Fairus Bin Abd Manaf）受询时指出，一共有约3000名回教徒参加了星期六举行的两场开斋节祷告会，比去年多了约五成。