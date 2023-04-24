杨桃成熟时一夜被盗摘 园主呼心痛

居民申诉在榜鹅社区花圃的花果经常被偷，甚至指有“识货”的宵小，一夜间偷走12个成熟杨桃，只留下三个不熟的给杨桃树主人。

这起偷采事件发生在位于后港8道与10道的榜鹅公园社区花园，有读者申诉近日花园一直发生偷采事件。

王美娟（50岁，销售）星期天（4月23日）受访表示，她从去年3月开始种植杨桃，日日精心培育，而杨桃终于在这个月初成熟了，岂料却在4月4日几乎被偷个淸光。

“我前一天刚数好杨桃数目，第二天就被偷走12个。”

她指出，因为花圃常发生偷采事件，还特意用白色袋子包住杨桃，不让人看见它的成熟程度，结果竟还是被人解开偷走，现在树上只剩下三个不熟的杨桃。

“除了我之外，那天另一个园主也有七条苦瓜被偷走，还有园主的芹菜遭连根拔起拿走。”

曾有人拿盆来偷采

王美娟透露，自己也亲眼见过有人拿盆与袋子来采，她想阻止对方，但对方竟声称自己就是园主。

“这一片花圃主人我都熟悉，对方根本没有在这里种菜。不仅如此，他还告诉其他不知实情的人说可以随便采摘。”

她指大家辛苦种植的蔬果都是心血，也花费不少金钱买肥料和打理，看到蔬果被偷都十分心痛。

“我们有守望相助，互相帮忙注意小偷，但园子是开放的，别人趁我们不在时偷偷进来，也没有办法。”

完整报道，请翻阅2023年4月24日的《新明日报》。