调查：去年530人露宿街头 比2019年少逾四成

近几年政府与社区伙伴携手援助街头流浪者的努力发挥成效，首次由社会及家庭发展部主导的全国街友人数统计显示，去年有530人露宿街头，对比2019年另一项调查统计的921人，锐减超过42％。

社会及家庭发展部星期一（4月24日）发布《2022年街头露宿者统计报告》指出，最新调查是在李光耀公共政策学院于2019年和2021年展开的全国街友统计基础上，进一步展开研究。

调查是要了解政府与社区伙伴合作推出的援助措施发挥的作用，以及冠病防疫措施和边境限制解除后，对街友人数、分布和类型的影响。

最新的全国街友人数统计工作，由社会及家庭发展部、政府机构和社区团体组成的露宿者伙伴援助网（PEERS Network）、学者及公众合作进行。860名义工去年11月11日晚上11时至隔天凌晨3时，徒步走访全国190个市区重建局规划的分区共400个统计范围。义工所到地点包括公园、熟食中心与巴刹、组屋区底层、凉亭和游乐场、地铁站和巴士转换站及停车场。

八成是男性 华族占近半

报告指出，义工在同一晚完成街友人数统计，是为了减少重复。最新统计显示街友人数为530人，与李光耀公共政策学院2019年以同样方法进行的统计明显减少。

为更深入了解街友露宿街头的原因，义工访问了57名愿意受访的街友。与之前的统计相比，露宿者的基本特征大致相同，约80％是男性，约48％年龄在50岁以上，华族占约47％。

他们最常面对的三大困难依次为：与亲友或室友不和（49％）、无法找到固定住所（39％），以及财务问题（21％）。约半数（53％）受访者同时面对多项困扰。社会及家庭发展部将继续与社区伙伴合作，协助街友找到稳定的住所。

此外，李光耀公共政策学院2021年的统计显示，部分无家可归者是在本地工作的外籍人士，疫情期间因边境限制滞留本地。最新统计显示，随着边境重开，受访街友中只有一名自称无法回国才露宿街头。

44%露宿街头超过一年

值得注意的是，44％的街友露宿街头已超过一年；不到一年则占46％，两者比率接近。

耶鲁—新加坡国立大学学院副教授何光中受访时说，街友露宿街头时间越长，就越难改变现状，目前较关键的工作是如何在问题未根深蒂固之前，尽可能帮助街友脱离餐风露宿的生活。何光中是其中一名就最新统计的方法，向社会及家庭发展部提供意见的学者。

社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆在该部门发布的文告中说，街友人数减少反映社会各界联手支援取得的成果。他指出，露宿者伙伴援助网自2019年推出以来，至今援助了1600名街友。