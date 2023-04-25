双方签署15项协议 唐振辉接任新沪全面合作理事会新方主席

新沪全面合作理事会第四次会议星期一在新加坡举行。黄循财在欢迎辞中说，自己因有额外职责，很遗憾无法继续担任新方主席，并正式介绍唐振辉接任。

我国文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，接替副总理兼财政部长黄循财，出任新加坡—上海全面合作理事会新方联合主席。唐振辉与沪方联合主席、上海市长龚正共同见证两地签署了15项合作协议，涵盖金融服务、技术创新、数字经济等领域。

新沪全面合作理事会第四次会议星期一（4月24日）在新加坡举行。黄循财在欢迎辞中说，自己因有额外职责，很遗憾无法继续担任新方主席，并正式介绍唐振辉接任。

唐振辉是2019年理事会成立后，首任新方副主席。黄循财说，唐振辉对理事会的优先事项和方向都熟悉；他也负责新中法律合作项目，这正是新沪合作的主要议程之一。

黄循财表示，他有信心新沪关系，将成为新中双边关系的主要支柱。他感谢龚正及沪方的友谊与支持，并表示将找机会访问上海，也将继续支持理事会。

此前担任新沪全面合作理事会新方联合主席的副总理黄循财（左），在致辞后与上海市长龚正握手。两人也在会前进行了会面。（叶振忠摄）

唐振辉在致辞中指出，新沪关系坚韧，双方在金融服务、科技和创新方面建立了牢固伙伴关系，在数字和绿色经济等新兴领域也扩大了合作。

新中上月宣布将双边关系升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”。

唐振辉说，在新中关系升级后，新沪将继续追求“高质量”和“面向未来”的伙伴关系，新沪全面合作理事会也继续是重要的“催化剂和推动者”。

唐振辉说，人文交流也是新沪关系重要支柱，随着中国减少旅行限制，期待新沪旅客数量早日恢复到疫情前水平。

上海市长龚正：和新加坡是“老朋友好伙伴”

他也提到，新沪相关法律部门和机构上星期签署了两地律师交流活动的谅解备忘录，促进双方定期交流。

龚正在会议闭幕致辞中形容，上海和新加坡是“老朋友、好伙伴”。

他说，两地合作由来已久，近年来依托新沪全面合作机制，在一带一路、科技创新、金融合作、营商环境、城市治理和人文交流六大板块，开展了深入的交流和务实合作。

龚正介绍，2022年两地的货物贸易进出口总额达到998亿元人民币（约191亿新元），同比增长8%。

针对新沪高质量伙伴关系，龚正提出“四更”建议：双方进行更紧密的经贸往来、更深入的协同创新、更有力的转型合作，和更广泛的人文交流。

出席会议的还有新方副主席、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲，沪方副主席、上海市副市长华源，以及约120名新中官方与商界代表。

双方星期一共签署15项合作协议，包括14项谅解备忘录和一份意向书，创历年新高。

其中，新加坡工商联合总会签订参加第六届中国国际进口博览会的备忘录、新加坡华侨银行与银联国际签订有关电子支付的备忘录、新加坡卫生部与上海市卫生健康委签订强化医疗合作的备忘录等。

新加坡跨境贸易数字服务公司劲升逻辑也与上海数据集团签订合作意向书，推动国际贸易互联互通领域的全面合作。

劲升逻辑总裁黄建生告诉《联合早报》，中国重新开放带动国际贸易涌入，公司很高兴能通过数字贸易便利化平台，为中国跨境贸易提供支持。