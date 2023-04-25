装进塑料盒尼龙袋闷死19只 马国男子走私猫狗入境 被判坐牢12个月

把27只猫狗装进塑料盒及袋，男子试图从马来西亚非法走私动物到新加坡，导致其中19只死亡。这是本地迄今酿成最多猫狗集体死亡的动物走私案。

被告是36岁的马来西亚籍男子帼碧素瓦冉·帕拉曼·西万（Gobysuwaran Paraman Sivan），他总共面对54项抵触动物和飞禽法令的控状。被告早前已经认下其中20项控状，法官把其余控状纳入考量后，星期一（4月24日）在国家法院判他坐牢12个月。

被告案发时是罗厘司机，每周三次从马国运载建筑材料到新加坡。调查显示，大约在2021年，被告在柔佛吃午餐时，一名自称迪都（Dido）的陌生男子上前搭讪。迪都当时向被告提议帮忙走私动物，每走私一只就能获得250令吉（约75新元）的酬劳。

被告接受提议，不久后在迪都的指示下首次走私动物到新加坡，获得1000令吉（约301新元）的酬劳。若以每只动物250令吉的酬劳计算，被告总共把四只动物非法带进新加坡。

顺利完成第一次任务后，被告继续替迪都“带货”，他一般会在凌晨2时至5时，把罗厘驾到柔佛武吉英达（Bukit Indah）快速公路某处，与迪都及另一同伙会面，把已经装进盒子和尼龙袋的动物藏在罗厘的隐蔽处。被告抵达新加坡后，便按照指示到指定地点把动物交给买家。

根据被告的口供，他每个月会走私动物二至三次，每次七至27只动物，当中包括猫狗及鹦鹉。

2022年10月18日早上7时45分左右，被告取道大士关卡，试图把26只狗和一只猫带进新加坡。移民与关卡局执法人员检查罗厘时，一只狗从塑料盒里跑了出来。被告在盘问之下承认罗厘还藏着其他猫狗。

走私团伙将狗和猫分别装在三个塑料盒，每个塑料盒塞了六至九只狗。

走私团伙在这次走私行动中使用了三个塑料盒，每个塑料盒装有六至九只狗，另有四只狗和一只猫被装进尼龙袋。由于容器空间狭窄且不透风，病毒很容易传染，这批动物过后被诊断有腹泻、犬细小病毒（Canine Parvovirus）及皮肤发炎等健康问题，其中19只不久后身亡。

法官下判时说，控方早前披露，本地在2022年共有26起宠物走私案，比起2021年的三起和2020年的七起，上升趋势令人担忧。控方当时建议判被告入狱16个月至20个月，以遏制走私动物的行为。

不过，法官强调，法院必须依据判决先例制定刑罚，控方如果认为走私动物的情况令人担忧，或应与立法者探讨现有法律力度是否足够。

法官也说，动物和飞禽法令的本意是为了避免动物疾病在本地传播，维护公共健康。打击非法网络宠物交易有赖于当局更强有力地在各平台执法，并向公众宣导只跟合法宠物店购买宠物。

专家：走私动物有传染疾病给公众风险

国家公园局动物与兽医事务组高级署长曾晓峰医生，也在星期一下午召开的记者会上强调，走私动物的来源不明，并躲过生物安全和卫生监控，有传染疾病给公众的风险。此外，动物在走私的过程中，一般会被困在狭隘的空间里，或被施打镇静剂等，健康和福利都受影响。

“我们对走私动物的行为持零容忍态度，会不遗余力地展开执法行动。2022年10月至2023年3月，执法人员就拦截了19起动物走私案。要遏制这类非法活动，公众必须先停止对非法动物的需求，并举报这类非法交易。”

曾晓峰在答复《联合早报》记者的提问时表示，当局目前正在探讨现有法律是否能有效遏制动物走私活动，但他不愿透露更多详情。