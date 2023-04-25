运动员母亲成体育志愿者

罗小玲当体育志愿者一段时间后，感受到志愿者的力量。她说：“有时，运动员在赛场情绪会很紧绷，这时候，我们传达一些鼓励和安慰的话，让运动员们更能发挥潜力。”

陪伴女儿参加运动比赛，从运动员家属到运动员身后坚实的后盾，48岁的罗小玲成为体育志愿者，五年来积极奉献。

罗小玲说，许多像自己女儿那样的运动员在比赛时，所承受的压力是难以想象的，除了来自外界，还有自己给自己的压力。当感受到女儿的紧张和压力时，她非常想做一点力所能及的事情，来帮助她舒缓。

罗小玲多数时候在各项赛事维持秩序，做志愿者一段时间后，渐渐感受到志愿者的力量。她说：“有时，运动员在赛场情绪会很紧绷，这时候，我们传达的一些鼓励和安慰的话，能让运动员们更能发挥潜力。”

除了成为运动员背后的支持力量外，罗小玲也致力于学习管理志愿者团队，让志愿工作更有秩序，提供更多帮助。今年2月，她与志愿团队的成员一起参加澳大利亚举办的志愿者国家策略会议（National Strategy of Volunteering ），学习如何当一名更称职的体育志愿者，持续为社会做出贡献。

她希望看到更多人参与志愿活动，不仅让自己保持身心健康，也能协助带动社会的运动氛围。