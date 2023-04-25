称矫正下颚致口齿不清 女子告两医生索160万元败诉

32岁女郎两年内找了2名口腔外科医生动3次手术，以矫正下颚，她称手术导致她口齿不清，之后失去工作还负债近10万元，为此入禀法院指两名医生疏忽，要索赔160万元。

起诉人是现年39岁的女子梁秀婷（音译），两名答辩人是在2015年12月至2017年5月之间，为她三次动手术的口腔外科医生。

根据国家法院判词，起诉人于2015年7月20日与第一名医生见面。起诉人当时申诉有口齿不清晰、笑时会露牙龈的问题。第一名牙医当时诊断，起诉人有牙颌面畸形（dentofacial deformity）的问题。

第一名医生告诉起诉人，她可以选择动外科手术矫正下颚，整个过程大概得花两年时间，同时也让她知道手术的风险。

起诉人后来与两名医生见了两次面，讨论手术细节，之后于2015年12月10日动第一次手术。起诉人分别在2016年6月3日和2017年5月8日进行第二次和第三次手术。

手术后，起诉人并不满意结果。她称手术后有牙周炎，长期感觉疼痛。她也指手术让她口齿不清。

另外，起诉人也称自己失去了工作。根据判词，她曾受聘于一家金融公司。起诉人称两名医生导致她失去工作，因此索赔160万元。

她也称自己为了动手术，向银行借了9万9722元，也必须承担6万元的利息，因此也向两名答辩人追讨这笔钱。

法官陈词时指出，起诉人并未提供证据，证明两名医生的疏忽导致她蒙受损失。

法官也指出，起诉人在庭上供证时口条清楚，并没有口齿不清。法官最终判她败诉。

完整报道，请翻阅2023年4月25日的《新明日报》。