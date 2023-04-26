自动通关计划去年5月扩大后 逾400万外籍旅客使用

我国自去年5月扩大旅客自动通关计划以来，已有超过400万名旅客自动通关。

移民与关卡局星期二（4月25日）发文告说，自去年5月起，当局已将自动通关计划推行至樟宜机场的130个自动通关通道和两个陆路关卡的40个自动通关通道，让具备相关条件的外籍旅客，包括第一次抵境的旅客能自动通关。

目前，参与计划的护照持有者已从原先的16个国家与地区增至51个。持亚太经合组织（APEC）商务旅游证的旅客也能在这计划下自动通关。

符合条件的外籍旅客，过去在第一次抵境时，必须到柜台排队，由移民局人员协助记录虹膜、脸部照片和指纹等生物特征资料，再次入境时便能使用自动通关通道。

如今，这些旅客抵境后，将被引导到自动通关通道，在通关过程中，系统将自动记录旅客的生物特征资料。旅客通关后，会通过电邮收到电子探访证，在出境或再次入境时，就能使用自动通关通道。

根据移民局网站，外籍旅客须符合指定条件，包括年龄为六岁或以上，以及一些入境需求等，详情可上网查看。当局也提醒具备相关条件的旅客在入境前三天内，通过MyICA Mobile手机应用，免付费提交电子入境卡和申报健康状况。

95%樟宜机场入境旅客 明年首季起能自动通关

移民局预计，从明年第一季起，经樟宜机场入境的旅客，95%能够使用自动通道通关。当局指出，自动通关计划可让旅客更安稳、有效和快速地通关。同时，自动通关通道占用的空间较小，所需柜台人手也较少，通关效率提高，让各关卡能应对与日俱增的旅客人数。移民局可以更好地调配人员，并让他们接受技能提升培训，以处理其他如调查或分析等工作。

移民局行动司副司长潘秋华助理总监说，迈向自动通关的目标，意味着更多旅客使用自动通道通关。“我们尽可能把记录生物特征资料的过程做到最完美，让旅客通关时能自行完成这个过程。如果有需要，移民局人员会在通道旁为他们提供必要协助。”