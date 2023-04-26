疑心脏病发失控 汽车驾驶员追尾撞巴士死

58岁轿车司机疑心脏病爆发，失控撞上休旅车后，再行驶800米追尾撞上巴士。巴士司机下车救人时，发现肇事司机昏迷趴在方向盘，脚依然踩着油门。

这起死亡车祸发生在星期三（4月26日）清晨约6时50分左右，地点在中央快速公路（CTE）朝往亚逸拉惹快速公路（AYE），过了马里士他路（Balestier Road）出口处。

车祸涉及两辆轿车，以及一辆提供校车及接送服务的辉隆巴士公司的巴士。

民防部队受询时证实将一人送往陈笃生医院。而警方则证实58岁的轿车司机在昏迷的情况下送院，随后在医院过世。案件仍在调查中。

《新明日报》记者辗转联系上辉隆巴士公司总裁林顶强（44岁），他受访时指星期三早上接获通知后，立即派人赶到现场支援，他事后也已向涉事的巴士车长了解情况。

他透露，遇车祸的巴士当时载着一批客工前往市区，岂料途中被一辆失控的轿车追尾撞上。

“车长告诉我，灰色轿车起初先撞上一辆白色休旅车，但司机没停车，还继续行驶800米左右，一路往左边车道开去，最后追尾撞上我们的巴士才停下。同样被追尾的白色休旅车之后停在巴士前方。”

他指车祸后，车长第一时间下车查看，竟看见肇事司机已经昏迷和趴在方向盘上，一动也不动，怎么叫都叫不醒。

“他的脚依然踩着油门，车长和另一名司机想救人但打不开门，立刻报警和通知民防部队。我们猜测他应该是心脏病爆发后昏厥，民防人员到场后立刻为司机急救，但他还是没反应。”

完整报道，请翻阅2023年4月26日的《新明日报》。