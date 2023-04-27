庆祝建校90周年 培群下月办回校日让师友再聚首

公立培群学校今年的校庆主题是“培德育苗九十载，群策群力树良才”。为了让校友共同欢庆建校90周年并参观翻新后的校舍，培群校友会将在5月13日上午10时举办校庆活动。

公立培群学校今年迎来建校90周年。培群校友会时隔七年再次举办回校日活动，让校友和教师有机会再聚首，了解母校的发展，重温校园回忆。

1933年5月12日，一批海南先贤在东陵路创办公立培群学校，建校之初只有90多名学生。这所学校自1970年迁入大巴窑区，先是在大巴窑6巷办校，直到2001年进行“重建与改善现有学校计划”后，才搬到大巴窑7巷的现址。

培群在2017年展开翻新计划，工程于2019年下半年完工，翻新后的校舍增设室内操场等，原本四层高的教学楼扩建为六层。2020年，培群实行单班制，目前学生人数为约1800人。

校庆宴会改在中午举行

为了让校友共同欢庆公立培群学校建校90周年并参观翻新后的校舍，培群校友会将在5月13日上午10时举办校庆活动。

校友会理事、新跃社科大学副教授兼新跃中华学术中心主任符诗专受访时介绍，除了安排校友参观校内的弟子规长廊和饮水思源池等设施，也邀请经营海南糕点店及农业科技起步公司的校友回校设立快闪店，售卖海南小吃和本地种植的蔬菜。

符诗专说，考虑到一些退休教师较为年长，晚上外出不太方便，校友会今年特地把校庆宴会改在中午12时举行。这也是冠病疫情暴发以来，校友会举办的首场大型活动。

“培群建校90周年对我们是很重要的里程碑。过去几年，大家因为疫情的关系没有太多机会聚在一起，我们希望借此机会让校友回到母校与教师相聚，并了解母校最新的发展，继续与学校保持联系。”

公立培群学校今年的校庆主题是“培德育苗九十载，群策群力树良才”。校方已开始进行一系列校庆活动，包括星期三（4月26日）在碧山—宏茂桥公园举行的植树活动，培群学生以及校董会、校友会和家长会代表等约250人到场栽种50棵树。这场植树仪式象征“十年树木、百年树人”，也提醒学生前人种树、后人乘凉的道理。

作为特选学校，培群一直致力于通过举办各类与华文和中华文化相关的活动，为学生打造在日常生活中运用华文的机会。

除了用科技辅助华文教学，培群特选部主任陈葆钧（40岁）说，校方积极策划丰富有趣的活动，如为小五生开办学习主持技巧的“小小广播员培训课”、面向小一至小五生的小书制作课程，以及开放给小四和小五生参加的绘本制作增益课程等。

为激发学生对中国历史的兴趣，教师也开办“中华历史大堂课”，让小三至小六学生有机会了解中国各个朝代重要的历史人物和事件。

华文部主任陈俪云（54岁）说：“我们想让学生沉浸在华文学习的氛围，因为他们在家可能没有这种机会。我们希望学校可以填补这方面的不足，让他们在课堂上所学的东西能与现实世界接轨，并帮助他们把华文学好。”

谈及对学校未来的期许，自2017年起担任公立培群学校校长的林明伟（55岁）说，校方希望学生懂得饮水思源，也会继续培养他们的世界观，并把培群建校至今的优良精神传承下去。

“我们会遵循教育部拟定的大方向，尤其是在国民教育方面。我希望家长不只是把学校当成孩子学习知识的地方，而是把学校当做让孩子可以和别人一起互动和合作的场所……学生不应只注重学术成绩，他们须要把目光放长远，因为终身学习是我们要走的方向，社会在转型，学生也应该掌握灵活应变的能力。”

有意参加5月13日的校庆活动，可上网https://peichun90.peichunalumni.sg/了解详情。