随传随到的企业快乐义工

他是一名助理经理，几乎每一类活动都参与过，可谓一名经验丰富的企业义工。他之所以积极当义工，主要是觉得自己的收获，比付出来得多。

每当公司发动员工参与志愿服务，热心助人的蔡志豪（41岁）总是义不容辞。过去10多年，他每年参与公司安排的志愿服务项目至少一次，尤其喜欢与年长者和特需孩童互动。

蔡志豪加入中国石油国际事业（新加坡）15年，目前是勘探与生产部助理经理。

随着公司的企业社会责任项目趋向多元，援助对象和主题包括年长者、特需孩童、环境可持续，以及教育与体育，蔡志豪的参与度也随之提高。他几乎每一类活动都参与过，可谓一名经验丰富的企业义工。他之所以积极当义工，主要是觉得自己的收获，比付出来得多。

冠病疫情前，公司每年农历新年期间发动员工陪同疗养院的年长者到餐馆享用午宴，以及在儿童节陪伴特殊教育学校的孩童到景点游玩。虽只是陪伴他们几个小时，蔡志豪每次都觉得与他们的距离又拉近了一些。

“尤其老人家，每当活动结束，互相道别的时候，他们不忘叮嘱我们在工作之余，要好好休息和照顾身体，仿佛把我们当成他们的儿孙，让我挺感动。”

过去两年多因冠病疫情，公司暂停这类志愿服务项目，今年才逐步恢复。蔡志豪今年农历新年期间与同事一起到疗养院，为年长者派发红包和礼包，心里别有一番感触。

“我们今年没有带年长者外出，由于要遵守访客人数限制等防疫措施，与老人家近距离互动的机会也有限。即便如此，我们仍感受到他们的喜悦。以往我们在疗养院外的地点等候他们抵达，这次我们来到他们居住的地方，看到他们的生活环境，也更深切感受到有些老人相当孤独，平时未必常有访客。”

不少年长者期待外出吃饭和郊游，蔡志豪也与他们约好，明年过年再聚。

蔡志豪认为，公司能为员工提供一个行善的平台，是很有意义的。“之前我也找机会参加其他团体的志愿项目，后来觉得公司举办的活动，很多细节都已安排妥当，为想当义工的员工提供更大便利。我们没有理由不贡献一己之力。同事们一起当义工，也能促进凝聚力。”