定格百年：骑大型雅马哈 交警英姿飒爽

交通警察部队对于城市的道路管理起到了积极的作用，他们确保交通畅通，保障市民出行的便利和安全。
1979年，交通警察骑在大型雅马哈（YAMAHA）电单车上，身着制服，英姿飒爽。
到了2019年，新加坡交通警察置换了全新的电单车，车祸现场仍然可以见到他们的身影。
《联合早报》由创刊于1923年的《南洋商报》和1929年发刊的《星洲日报》在1983年合并而成，早报今年迎来百年报庆。作为百年报庆的活动之一，早报推出“定格百年”栏目，精选这100年来的200余张老照片，每天刊登一张，和读者一同回顾往昔。
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交通警察部队对于城市的道路管理起到了积极的作用，他们确保交通畅通，保障市民出行的便利和安全。
1979年，交通警察骑在大型雅马哈（YAMAHA）电单车上，身着制服，英姿飒爽。
到了2019年，新加坡交通警察置换了全新的电单车，车祸现场仍然可以见到他们的身影。
《联合早报》由创刊于1923年的《南洋商报》和1929年发刊的《星洲日报》在1983年合并而成，早报今年迎来百年报庆。作为百年报庆的活动之一，早报推出“定格百年”栏目，精选这100年来的200余张老照片，每天刊登一张，和读者一同回顾往昔。