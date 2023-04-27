定格百年：骑大型雅马哈 交警英姿飒爽

交通警察部队对于城市的道路管理起到了积极的作用，他们确保交通畅通，保障市民出行的便利和安全。

1979年，交通警察骑在大型雅马哈（YAMAHA）电单车上，身着制服，英姿飒爽。

到了2019年，新加坡交通警察置换了全新的电单车，车祸现场仍然可以见到他们的身影。