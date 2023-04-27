锦茂熟食中心 遇大雨变“瀑布”

因水槽排水口太窄，每逢大雨锦茂路巴刹与熟食中心的屋顶严重漏水，宛如“小瀑布”，也溅湿四周，摊贩担心漏电只好关风扇。

读者张先生拨《新明日报》热线申诉，星期二（4月25日）下午的一场大雨，导致锦茂路第20座的巴刹与熟食中心屋顶严重漏水。

据他提供的照片可见，漏水的地方附近是炒虾面和面包摊，而下方刚好正是归还碗碟处。

雨水从屋顶倾泻而下，宛如瀑布，周遭桌椅全湿，地面也形成大滩积水，清洁工事后拿着畚斗扫积水。

记者星期三（26日）走访时，锦茂巴刹商店联谊会总务卢文杰（38岁）表示，漏水当天刚好是在午餐高峰时段，因此食客也少来了。

“这个问题确实持续好几年了，也因为担心漏水下方的电风扇触电，当时还特意把那里的风扇关掉了。”

另一名不愿具名的女摊贩也指出，只有在下大雨才会漏水，喷到到处都是，事后还要清理积水，积水一般在半小时内都会消退。“这情况最少都有一年多了，虽然下雨的时候原本顾客就比较少，但还是希望当局可以解决。”

摊位助手郑女士（60岁）说，主要是漏水那一排的摊位会受影响，后面其他摊位比较不受影响。“每次地面湿漉漉，要是有人滑倒就不好。”

鸭饭摊位助手刘先生（57岁）说，曾就此事向当局反映，但问题始终没解决。

完整报道，请翻阅2023年4月27日的《新明日报》。