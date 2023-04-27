理工生车祸失一肾 获赔逾35万元

一场车祸导致一名理工学院生失去一个肾脏、伤了肝脏，身上多处骨折，为此延迟一年毕业，踏入社会后又因后遗症让他难做需要体力的工作，因此入禀法院索赔，获35万6153元的赔偿。

起诉人是现年26岁的亚瑟（Asher David De Laure），他在2015年遇上一起车祸，伤势严重，当时他还在理工学院就读。

根据判词，起诉人车祸后比同届同学迟了一年毕业，虽然找到的第一份工作月薪3500元，但因为车祸的伤势导致他难以承受需要体能支撑的工作，无奈只能换一份月薪2400元的工作。

即便如此，他还是因为伤势而觉得难以完成工作中需要体能的部分，所以入禀法院索赔。

判词中提到，起诉人在发生车祸后，肾脏严重受损，大量失血，被迫将右边的肾脏割除，后续的手术也是侵入性的，必须一再进行剖腹手术来清理伤口等。

此外，手术后起诉人出现横纹肌溶解症（Rhabdomyolysis）以及急性肾功能衰竭，得进行三次的血液透析（haemodialysis）。

虽然辩方指起诉人的肾脏情况已稳定，而他也没有定期每年复诊，可见状况已没那么严重，建议对他肾脏的伤势做出6万元的赔偿。

法官反驳，认为诉方提出的论点合理，指起诉人没有继续复诊，或有许多因素。他可能因为冠病疫情难以预约；或刚入社会担心吓到可能聘用他的老板；或因刚毕业经济上不允许等。因此，针对肾脏伤势的赔偿，法官判他可获8万7000元。

法官在下判时说，19岁发生意外的起诉人，今后得重新调整生活，也有永久性缺陷，影响了他在职场上的机会，加上其他伤势所承受的痛苦、未来的医药费、交通费等，最终裁定他可获35万6153元1角的赔偿。

完整报道，请翻阅2023年4月27日的《新明日报》。