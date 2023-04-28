楼上腐尸流尸水 楼下闻臭揭亡魂

店屋楼上住家漏水淹至脚踝，阿叔暴毙屋内数天，积水中已有大批蛆虫，恶臭的液体流出来，楼下理发院因发现有臭水从楼上渗出，才揭发此案。

根据《新明日报》报道，专门清理往生者住处的“创伤清理”（Trauma Cleaning）公司DDQ Services，日前在脸书及TikTok上上载视频，指他们在开斋节前两天（4月20日）到一名独居老人卧尸单位进行清理工作。

根据视频，可见涉事房间里有一张床垫，整张床看起来湿漉漉的，周围的地板上也铺满了纸巾，还有大量飞虫和苍蝇在飞舞，一片狼藉。

记者辗转联系上DDQ Services老板拉曼（Rahman，40岁），他透露当天下午2时许接获相关通报，事发地点为一家两层楼的店屋。他原以为只是一起简单的工作，岂料到场后令他大吃一惊。

“我入屋后发现因厨房的水管漏水，导致房间积水淹至脚踝，而躺在床褥上的遗体，已经腐烂并流出尸水，简直惨不忍睹。除了恶臭味外，也有大批蛆虫在液体中游来游去。”

他透露，死者卧尸地点是店屋二楼，楼下为一家理发院，理发院老板因发现有恶臭液体从楼上渗出，通知房东后才揭发这名独居阿叔变成腐尸的悲剧。

“据说死者是一名五十来岁的马来阿叔，一直以来都独居，没有家人或亲戚。听说他是心脏病发死的，被发现时已死亡三到五天，遗体发黑腐烂。”

完整报道，请翻阅2023年4月28日的《新明日报》。