本地今年首季裁员人数增至4000 招聘需求仍强劲 总失业率1.8％创下新低

2023年第一季《劳动市场报告》预估数字显示，今年首季裁员情况，与2016年及2017年平均每季有4240人被辞退的水平相差不远。裁员理由主要是商业重组及行业不景气。

本地劳动市场在今年首季维持增长势头，但增速放缓。裁员人数连续三个季度上升，从去年第四季的2990人，增加至今年首季的4000人，被裁雇员主要来自服务、制造及建筑业。

人力部星期五（4月28日）发布的2023年第一季《劳动市场报告》预估数字显示，今年首季裁员情况，与2016年及2017年平均每季有4240人被辞退的水平相差不远。但由于招聘需求依然强劲，今年3月总失业率写新低，只有1.8%。

三大裁员行业中，服务业有2100人丢饭碗，主要源自专业服务，以及资讯和通信领域裁员人数增加。其次是制造业裁退1600人，被裁者多数来自电子制造业，建筑业也解雇200人。裁员理由主要是商业重组及行业不景气。

总就业人数连续六季度上升

虽然裁员人数显著攀升，但总就业人数也连续六个季度上升。不包括外籍帮佣，今年首季总就业人数增加了3万4500人，3月的总就业人口达365万9500，比冠病疫情前的2019年12月增加3.9%.

居民就业情况同样比疫前佳，非居民就业增长则首次超越疫前水平。由于居民失业率处于低位，今年首季新增劳动力主要来自非居民雇员，特别是建筑业，因为相比其他行业，这个行业更加依赖外来人力。

居民涵盖新加坡公民和永久居民，非居民则是指持各种工作证件的外国人。

人力部文告指出，全球经济逆风会导致新加坡经济放缓，拖累未来的劳动力需求，尤其是外向型行业。这意味着就业增长可能会放缓，而且各行业之间增幅不均。

全国职工总会助理秘书长郑德源在脸书贴文指出，金融管制收紧、通货膨胀压力、供应链受阻和地缘政治紧张局势连串因素，导致全球经济越发不稳定，可能导致本地劳动市场趋软。

“预计制造业继续面对压力，特别是今年第二季的电子业表现，及可能对上下游相关行业产生后续影响。”

学者：裁员人数攀升属暂时波动

针对首季有4000人被裁，新加坡国立大学文学暨社会科学院经济系高级讲师佘教钟博士受访时认为，这是劳动力市场的暂时波动，如一次性的商业重组导致。他指出，若裁员人员不断增加且持续，才会成为问题。

他认为外向型的行业，如批发贸易和以出口为导向的制造业，就业增幅会比其他行业低。

“鉴于政府有意将新加坡打造成碳服务中心，我认为在可持续发展和绿色经济行业的企业会有强劲的劳动力需求。”

联昌私人银行经济师宋生文对未来数个月的劳动市场走势持谨慎乐观态度。他预计今年第二季，除了陆续传出裁员消息的科技业，其他行业发展稳健。但下半年会有更多不确定因素，并且取决于外部大环境如经济好坏、公众消费能力等。

“即便新加坡金融管理局预警有经济逆风，一些行业表现欠佳，但陆续有人出游，旅游业、款待业会继续取得强劲成长。”

此外，今年3月总失业率进一步改善，为1.8%，比去年12月的2%，减少0.2个百分点。包括公民和永久居民在内的居民失业率为2.5％，公民失业率则是2.7％。

今年3月共有6万1500名居民失业，其中5万4900人为公民。