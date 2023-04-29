战车碾死服役人员案 上尉上诉高庭要求推翻鲁莽致死罪

目前被停职的王麟杰面对一项鲁莽行为造成他人死亡的控状，被判罪成和坐牢五个月，他针对罪成与刑罚提出上诉。但控方要求高庭改判他坐牢九个月以反映罪行的严重性。

被指鲁莽指示国民服役人员刘凯超车的上尉王麟杰，上诉至高庭要求推翻他鲁莽致死的罪名；控方则认为现有的五个月监刑不足以反映罪行的严重性，要求高庭改判王麟杰坐牢九个月。

高庭法官施奇恩星期五（4月28日）听了控辩双方的上诉陈词后，决定择日裁决。

这起致命事故发生于2018年11月3日上午9时58分，地点在惹兰慕莱军训区。驾驶路虎车的全职国民服役人员刘凯（22岁）被一辆后退的Bionix步兵战车碾死，正规军人王麟杰上尉当时也在路虎车上，担任驾驶指挥员。

目前被停职的王麟杰面对一项鲁莽行为造成他人死亡的控状，案件于2021年3月在国家法院开审；经审讯后，王麟杰被判罪成和坐牢五个月，他针对罪成与刑罚提出上诉。

早前的审讯揭露，事发时军队在军训区进行双边野外训练，驾驶路虎车的刘凯当时载送王麟杰到军训区视察，路虎车前方有一辆战车。

过程中，王麟杰指示刘凯超车，导致路虎车没有与前方战车保持应有的30米安全距离。这时，前方战车因遭受敌方“袭击”而开始倒退，结果碾过后方的路虎车，造成刘凯身亡，王麟杰则及时跳开。

控方的立场是，身为训练员的王麟杰应熟悉演习情况，包括前方战车随时可能因为遇到敌军而立即后退；王麟杰在指示刘凯超车之前，应先通知战车，但他却在没有沟通的情况下，鲁莽地发出超车指示，罔顾这么做的潜在风险。

辩方提呈专家报告指出 多个原因造成致命事故

不过，辩方为这次的上诉聆讯提呈专家报告并指出，有多个原因造成致命事故发生，包括战车在倒车时没有直线后退；而且，即使王麟杰没有指示刘凯超车，倒退的战车还是会撞上路虎车，因此不能把责任全推到王麟杰身上。

控方驳斥时表示，上述说辞只是辩方的假设性推断，倘若路虎车与战车之间有30米的距离，路虎车可能就有足够时间做出反应和及时倒车。

控方也指出，审案法官早前量刑时，错误地考虑了一些求情因素，例如王麟杰所给的倒车指示也危及他自己的个人安危，控方认为这不足以构成求情因素，也不足以减轻王麟杰的鲁莽罪责。控方认为，五个月监刑不足以反映罪行的严重性，因此要求高庭改判王麟杰坐牢九个月。

若高庭法官决定维持王麟杰的罪成裁决，辩方则希望法官将他的监禁刑期减轻至三个月。