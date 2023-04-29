大叔弃四猫离去 住家发臭变废墟

大叔离家而去，住家逾4个月无人清理，四只猫被遗弃屋内，导致单位臭气熏天。居民愤而报警，警撬锁入屋发现里面犹如废墟。

这起事故发生在宏茂桥3道第314座组屋六楼的二房式单位。

有居民过后通知《新明日报》，记者日前走访现场，观察到涉事单位卫生情况极糟，垃圾堆满客厅，家具破旧不堪，内部还发出阵阵恶臭，门前也可见数只死蟑螂。

单位窗口的缝隙塞着环境局因伊蚊问题而寄给屋主的信，以及警方通知屋主前去警局的字条，因此相信屋主已有一段时间没回过来。

同层居民法资里（28岁，地铁维修员）受访时说，大叔两年前搬进来就养猫了，但不为猫照顾卫生，因此该单位常常飘出异味。

住在隔壁的娜娜（33岁，自由业者）则申诉，她家人之前曾向大叔投诉，对方回应说会清理，但问题依旧。

娜娜多次向环境局和建屋发展局投报，情况仍未获得改善。“由于大叔早出晚归，当局白天找上门时，人都不在，他们也无可奈何。”

由于大叔每天回家都必须经过娜娜的窗前，因此她注意到阿叔从四个月前开始，就没有回过家。

最近，单位传出的臭味越发浓烈，娜娜忍无可忍，也担心大叔是否遭遇不测，因此在星期一（4月24日）通知警方。

据了解，警方把门撬开，该单位内空无一人，只见一堆垃圾和两只猫，动物与兽医事务组的人员过后带走猫儿。

完整报道，请翻阅2023年4月29日的《新明日报》。