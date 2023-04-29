面对竞争 六档口为自救售两元经济餐

面对竞争和成本压力，生意做不起，六档口为自救，在咖啡店老板的同意下，发起售卖两元经济餐的行动。有顾客到场支持，星期六（4月29日）早上一口气打包10包食物。

在通货膨胀、物价飞涨的今日，食物涨价已是司空见惯。然而，本地却有咖啡店摊位不涨反降，推出两元经济餐。

这家咖啡店位于直落布兰雅第78A座，13个档口有一摊3月结束营业。经营炒粿条的梁金义（49岁）是两元经济餐的主要发起人，他告诉《新明日报》记者，咖啡店附近有五家食肆，同行竞争压力大。而地理位置处于二楼的咖啡店也没有竞争优势。再加上附近声音路熟食中心重启后，咖啡店的生意更是雪上加霜，顾客流失了50％。

为了自救，梁金义想到提供两元经济餐选项，希望能吸引顾客回流，慢慢带旺咖啡店的生意。

从5月1日起至6月底，六摊推出两元经济餐选项，包括什菜饭、炒粿条、西餐、印度餐、酿豆腐及怡保咖喱面。目前，一些摊位已经推出两元优惠餐。

为鼓励更多摊贩加入，梁金义亲自出马进行说服，他说过程不易，因为两元经济餐短期内肯定会让商贩少赚，但他仍相信这会带来长期利益。

他透露，星期五（28日）计划实行的第二天，顾客增加了大约10％，生意有所起色。星期六早上甚至有人一口气打包了五包菜头粿。还有人在隔壁摊位打包八包，甚至10包的印度煎饼（Prata）。为避免食客一次打包太多，造成摊贩的负担，摊贩或各自实行限购，比如每人限购两份两元餐。

色香味酿豆腐老板娘高女士（50岁）也计划从5月1日起，推出两元皮蛋瘦肉粥。高女士说，其他摊贩参加，她也来“凑热闹”，而两元餐分量自然会比三元要小一些。

参与计划的西餐摊贩叶昇（58岁）也说，目前平均每天赚400元，扣除成本几乎天天面临亏损。但也无法搬走，否则须支付七、八千元违约金。

完整报道，请翻阅2023年4月29日的《新明日报》。