企业环保有真假引用法律除“漂绿”

支持环保的消费者，看到商品注明“环保”或“可持续性”一般会倾向购买。但这类术语含糊且无法证明，一些商家可能趁机掩盖不利环保的作业方式而张贴误导性标签，这种行为就称“漂绿”（greenwashing）。本期《说法识法》邀请三位律师，讲解漂绿的概念、有哪些法令可管控漂绿，以及法律如何有效铲除漂绿祸根。

企业环保有真假，漂绿问题近几年备受关注。为迎合环保声浪，许多企业近来重组业务，确保经营模式对环境可持续性有益，但一些企业止步于表面上为环保尽一分力，甚至夸大贡献，事实上却说一套做一套。

漂绿行为一旦泛滥，不仅削弱各方对企业的信任，企业也可能面对更严格监管，也阻碍绿色投资等可持续发展。