宠物数量增加 兽医业难应对

疫情期间，本地的宠物数目因需求增加而上升。人们对幼犬的需求大增，促使纯种幼犬的售价从疫前平均5000元一只，大涨到疫情期间1万2000元的高峰，近来则降至9000多元。除了猫狗，体型小巧的仓鼠、兔子、天竺鼠等更受欢迎。宠物数量增加，推动宠物相关产业链的发展，却也带来了不少隐忧——兽医和兽医助理的短缺愈发严重、训犬师素质参差不齐、宠物寄宿和看护中心的服务不到位，甚至发生宠物被虐等问题。这期的《实况报道》探讨本地兽医如何应对。

动物诊所的柜台前，狭小空间里的四人看来有点不耐烦，一人不时安抚着怀中猫笼里的猫，一人紧拉着狼狗不让它接近猫，还有一人不停地来回踱步，一人坐在椅子上滑手机，身边纸箱里蹲着一只净白羽毛的观赏鸡。

柜台的高墙后，一名兽医和两名兽医助理正抢救着误吞蜗牛、全身颤抖的贵宾狗；另一张病榻上，三名兽医助理和一名兽医正压着一条大狗，准备拍X光；隔间的年轻兽医则准备给眼睛肿胀的乌龟喂药。走廊上，另一名兽医助理正快步走，准备检查刚动完手术的小猫是否已从麻醉中苏醒，随时汇报给为乌龟看诊的兽医和在外等候的饲主。

柜台前的诊所大门，这时走进一对男女，牵着狗环视一圈后，就猛按柜台的桌铃，问了几次“哈罗！有人吗？”，转头对狼狗饲主投诉，“预约有什么用，我们在门外已经等了45分钟，现在连护士都看不见！”声量之大，足以让柜台后忙碌的兽医和助理听见。