玛丽蒙路临时交通圈启用 下来一年多车程时间料增加

配合南北交通廊道建设工程，玛丽蒙民众俱乐部附近的交界处下来一年多会改用设有交通灯的临时交通圈。这预计会拉长车程，也会给行人和附近居民造成不便。

玛丽蒙路、新民道和碧山22街的交界处从星期天（4月30日）起改成临时交通圈。这是为了让承包商能在交界处地底下更安全及有效地展开南北交通廊道隧道工程。上述路段预计会在明年中恢复原貌。

陆路交通管理局答复《联合早报》询问时说，根据当局的评估，交通圈是最可行的方案，不仅能减少对人们的不便，还能确保有足够的施工空间。若不这么做，当局就得分阶段进行交通改道的工作，这会延长工程所需的时间。

陆交局已经提前一个月在上述路段周围，以及宏茂桥1道和6道等通往这个交界处的上游路段，放置告示牌，并通知附近居民等利益相关者。初期也会有辅警协助驾驶者和指挥交通。

陆交局劝请驾车者提前规划行程，尤其是尖峰时段，可能需要更长的车程时间。当局也提醒驾车者接近交通圈时应放慢速度，也要给右边的车辆让路。现有的行人交通灯则会移至他处。

也是玛丽蒙区议员的教育部兼人力部政务部长颜晓芳昨天在脸书贴文说，尽管前一天下雨，陆交局团队还是在短短几小时内将上述路段改成临时交通圈。

驾车者担心临时交通圈加剧塞车情况

她也提醒，这个交通圈可能会拉长驾车者的车程。“居民们要谨慎小心，好好适应这个临时变化，有什么须要改进的地方可向陆交局提出。”

林同利（75岁，退休）经常开车经过上述路段。据他观察，附近有新民工业区、组屋区和庙宇，来往的车子非常多，再加上过去一两年有好几项工程陆续展开，导致这一带的交通经常阻塞。

他担心临时交通圈会让情况更严重。“不论左转右转或直走都要等，最重要的是交通灯的时间要配合好，否则一条路三四个交通灯都要等很久，开车的人会很不方便。”

住在附近的陈秋彤（26岁，市场营销人员）则说，行人交通灯移到其他地方后，离住家更远。“要多走一两分钟对我来说不是什么大问题，但老人家还是行动不便者可能会比较麻烦。”

陆交局发言人说，当局会密切留意交通流量，必要时再进一步调整交通灯转换的时间，改善交通情况。