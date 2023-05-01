李总理劳动节献词 今年经济增长料放慢但通胀或将趋缓

李显龙总理星期天发表劳动节献词，对近期的经济前景保持谨慎乐观。与此同时，新加坡的失业率维持在低水平，也没出现大规模裁员的现象。

新加坡今年的经济增长预料会放缓，但应该不会萎缩，而通货膨胀虽然继续维持在高水平，却有可能在下半年缓和下来。

李显龙总理星期天（4月30日）发表劳动节献词，对近期的经济前景展望表示保持谨慎乐观。虽然经济增长预料会放慢，但通货膨胀接下来也可能减缓。与此同时，新加坡的失业率维持在低水平，也没出现大规模裁员的现象。

近期在演讲中不断提醒地缘政治纷乱和危险的李总理重申，外部环境仍动荡多变，地缘政治局势格外紧张。各国中央银行持续加息来抑制通货膨胀，西方国家因而面临陷入经济衰退的风险。民族主义和贸易保护主义持续抬头，逐渐削弱多边贸易体制，进而影响国际贸易与合作。

此外，包括绿色和数码领域在内的新兴产业，及人工智能新科技，会对全球各国的经济造成颠覆性影响。

“新加坡必须顺应这些宏观趋势、推动行业转型及培养新技能。我们必须提升工友的技能，并且为他们提供再培训，让他们随时能够把握住新机遇。另一方面，我们也必须竭尽所能为受影响的工友提供缓冲保护。”

李总理指出，新加坡在应对全球宏观趋势的过程中，一些工人的工作或许会受到影响，但这个过程也会制造有更好前景的新工作机会。

他在脸书贴文中补充说，不稳定的外部环境将继续为新加坡带来严峻挑战。新加坡必须发展包括绿色和数码领域等新兴产业，应对人工智能等颠覆性科技的冲击。

新加坡今年第一季经济较去年同期增长0.1％，今年全年的经济增长预计从去年的3.6％，放缓到0.5％至2.5％。

政府会竭尽所能为国人提供援助

李总理在献词中强调，新加坡的生存仰赖我们继续保持开放，并同全世界各地打交道。

他喜见协助工友的各项技能培训及提升计划进展顺利，并留意到雇主也在尽力为员工提供培训机会，让人人发挥潜能。越来越多雇主也顺应员工的需求，推行灵活工作安排和为年长员工重新设计工作，以便提高生产力和留住人才。

“政府会竭尽所能，继续为新加坡人提供援助。通过渐进式薪金模式，我们在协助低薪工友提升技能及薪金方面已逐渐取得成果。我们将进一步使技工行业专业化。以开拓更多成功的渠道，并更好地支援国人进行职业规划。”

李总理留意到，由第四代领导班子主导的新加坡携手前进运动正在探讨这些课题。

要推展上述各项工作，不能缺少劳资政三方的紧密合作，而劳工运动扮演着关键角色。李总理突出了全国职工总会同雇主和雇员的合作，在冠病疫情期间推行减薪措施，并由管理层带头，与工友共患难，让企业得以继续运营，保住员工饭碗。

职总也成立就业保障联盟，把受疫情冲击的行业，如航空业的雇员调派到包括医疗保健业等需要更多人力的领域。类似的协作促使全国上下团结一致，共同渡过疫情难关，也进一步巩固劳资政三方之间的信任。

“新加坡的劳资政合作模式独一无二，也得来不易，十分珍贵。让我们在严峻环境中向前迈进之际，再次强调劳资政协作的重要性，并发扬劳资政协作精神。

“只要我们各司其职、携手并进，我有信心我们能为新加坡和新加坡人民开创更光明的未来。”