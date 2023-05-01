国家传染病中心主任梁玉心： 望二合一疫苗面世 可同时抵御冠病和流感

我国解除防疫限制后，流感病例也随之增加，国家传染病中心主任梁玉心教授说，希望日后会有结合对抗流感及冠病病毒的二合一疫苗，方便公众接种。她并说，人们在同一天内接种冠病和流感疫苗是安全的。

梁玉心星期天（4月30日）在武吉班让公民咨询委员会举办的对话会上，回答居民有关流感疫苗的提问时说，疫情期间，人们都戴着口罩、保持安全距离，所以流感的传播风险较低。自从减少戴口罩后，流感病例便明显上升，因此公众不仅要接种冠病疫苗，也应接种流感疫苗。

“我们希望接下来会有对抗这两种病毒的二合一疫苗，这是我们正在关注的。”

据之前报道，莫德纳已着手研发一款可同时抵抗冠病和流感病毒的疫苗，预计今年底推出，让人们只需接种一剂就能获得两种保护。

梁玉心说，目前我国有10%到20%的人口没有确诊冠病的记录，他们可能曾染病但没有任何症状。大多数人已接种疫苗或曾感染冠病，这加强了我国抵御这一病毒的能力。

“不过，病毒还是会造成病例间歇性地激增，现阶段我们看到的是病例有所增加，但情况已趋于稳定。”

根据卫生部网站最新数据，4月16日至22日的一周内，冠病感染人数为2万7818个，比前一周的2万6072人多1746起。

卫生部受询时说，截至4月23日，我国约81%的人口获得基本保护。五至11岁的儿童仅有28%获基本保护、12至59岁的民众达87%，60岁及以上者则有89%。

要获得基本保护须接种至少三剂信使核糖核酸（mRNA）或诺瓦瓦克斯（Novavax）疫苗，或是四剂科兴疫苗。

卫生部指出，未获得基本保护的冠病患者住院风险最高。那些须入院治疗或输氧的患者中，大多数在过去一年都没接种追加剂疫苗，相当多人未接种达到基本保护所需的疫苗剂量。

截至4月23日，约有54万4000名60岁及以上者在过去一年内注射了追加剂。

为抗疫做出贡献 370名基层领袖等获颁勋章

武吉班让公民咨询委员会在活动上颁发勋章给约370名基层领袖、义工和职员，并为他们设午宴，感谢他们在过去三年的抗疫之路所做出的贡献。

武吉班让区议员连荣华说，过去三年，他们共派发5万个口罩和消毒液给居民，并接触超过1万2000名年长者，鼓励他们接种冠病疫苗。透过这一努力，武吉班让区约96%的年长者已接种疫苗。

严润珍（63岁，退休）是获颁勋章的其中一人，过去三年，她尽心尽力助武吉班让居民对抗疫情，为确诊冠病的独居老人购买三餐、鼓励年长者接种疫苗、派发口罩及洗手液给居民等。

“回想起那三年真的很不容易，尤其是看到那些独居的年长者在染病后没人照顾，我更要站出来帮忙，也希望能带动身边的邻居和朋友帮助有需要的人。”

严润珍说，一些邻居看到自己忙着为确诊的年长居民买饭、派发关怀礼包给他们后，也决定伸出援手，体现甘榜精神。

因近期病例回升，严润珍继续关心社区内的年长者，提醒他们外出时戴口罩，鼓励他们接种疫苗。