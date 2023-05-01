冲锋30年特警装备升级攻坚更有力 订户 郑智浩 / 联合早报更新 / 更新 / 2023年5月1日 8:09 AM发布 / 发布 / 2023年5月1日 5:00 AM 在科技和K9警犬组的辅助下，特工与拯救队员快速锁定并制伏嫌犯，行动中遭遇的风险无形中降低。（唐家鸿摄） 在模拟演练中，五名特工队员迅速赶抵挟持人质现场，切割铁门冲入屋内，先抛出手榴弹分散恐怖分子的注意，接着开火击毙三人，数十秒内解救人质。（唐家鸿摄）字体大小:小中大有“警察突击部队”称号的特工与拯救单位，队员的整体能力自然有别于一般警察，他们受过特种训练，拥有很强的攻坚和冲锋能力。在为期八个月的严苛训练和筛选过程中，会有高达90%的学员被淘汰，最终仅有10%能脱颖而出，肩负起应对武装冲突事件、陆路和海域的人质解救、高风险囚犯押送，以及安保护航等艰巨任务。全天待命，随时出动奔赴前线攻坚营救人质，警方特工与拯救单位多年来严打恐怖主义威胁，持续运用科技提升装备，提高作战能力，跟上世界发展趋势。隶属警察部队特别行动指挥处的特工与拯救单位（Special Tactics and Rescue Unit，简称STAR）今年成立30周年。为了让公众进一步了解单位的训练过程，警方日前开放万礼的内政团队战术中心，让媒体参访，观摩并体验警方如何部署抗击恐怖活动。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 新加坡警察部队 西方桌游注入东南亚元素 社团会馆功能疫后新定位 更主动援助弱势会员