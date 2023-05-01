冲锋30年特警装备升级攻坚更有力

有“警察突击部队”称号的特工与拯救单位，队员的整体能力自然有别于一般警察，他们受过特种训练，拥有很强的攻坚和冲锋能力。在为期八个月的严苛训练和筛选过程中，会有高达90%的学员被淘汰，最终仅有10%能脱颖而出，肩负起应对武装冲突事件、陆路和海域的人质解救、高风险囚犯押送，以及安保护航等艰巨任务。

全天待命，随时出动奔赴前线攻坚营救人质，警方特工与拯救单位多年来严打恐怖主义威胁，持续运用科技提升装备，提高作战能力，跟上世界发展趋势。

隶属警察部队特别行动指挥处的特工与拯救单位（Special Tactics and Rescue Unit，简称STAR）今年成立30周年。为了让公众进一步了解单位的训练过程，警方日前开放万礼的内政团队战术中心，让媒体参访，观摩并体验警方如何部署抗击恐怖活动。