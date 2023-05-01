西方桌游注入东南亚元素

四名好友旺法蒂拉、伊法、李育纶和陈诗敏组成团队Sambal & Mages，希望在以西方文化为主的游戏中，通过自创的角色和自制的骰子，推广东南亚文化。

桌上角色扮演游戏“龙与地下城”最近在主流媒体颇红火，四名发烧友希望在这个以西方文化为主的游戏中，开辟一场东南亚文化之旅。

“龙与地下城”（Dungeons & Dragons，简称D&D）游戏题材在近年的影视作品中频频出现，如著名的《怪奇物语》（Stranger Things）和不久前上映的电影《龙与地下城：盗贼荣耀》（Dungeons & Dragons: Honour Among Thieves）。

D&D中包含很多即兴创作的元素，是一个奇幻背景之下的叙事型探险游戏。D&D的世界设定和剧情因不同玩家而异，过程中，每个玩家都会扮演自己创造的游戏角色，说自己的故事，沿着剧情探索世界。

由于许多游戏元素如怪物等都是西方文化的产物，四名好友旺法蒂拉（Wan Nur Fadhillah，33岁，项目经理）、伊法（Iffah Rakinah，32岁，行销顾问）、李育纶（31岁，视频制作人）和陈诗敏（25岁，视频导演）于是组成团队Sambal & Mages，希望通过自创的角色和自制的骰子推广东南亚文化。

关于团队的名字，伊法说：“‘参峇’（sambal）是因为几乎每个东南亚地区都有属于自己的独特辣椒酱，‘魔法师’（mages）则有D&D的魔法元素，名字就这样定了。”

除了D&D中常出现的圣骑士和法师等西方角色，团队也根据自身背景创造了独特的人物。

Sambal & Mages从去年起也开始制作和贩卖D&D骰子，在设计上都以区域和本土的文化为基础，通过视觉元素勾起人们回忆和引起共鸣。

当中，就有“Paddlepop”雪糕系列的骰子，这个颜色缤纷的零食，相信是不少新加坡人的童年回忆。

旺法蒂拉说：“D&D基本上是一个叙事的游戏，我们希望能在过程中分享专属东南亚的故事。”