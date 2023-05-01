高楼抛粪丢手推车 居民难忍要搬家

租赁组屋变高楼抛物黑区，周围草坪成垃圾场，有人甚至丢下超市手推车，有居民受不了，准备好搬家。

这座租赁组屋位于榜鹅苏芒径（Sumang Walk）第223座，陈姓男居民（36岁，保安员）受访时指出，他两年前搬来，高楼抛物问题似乎从未停过，有人更肆无忌惮地将超市手推车从楼上丢下。

“我前天（4月29日）早上6点时起身，洗漱时听到窗外传出一声巨响。探头一看，草坪上竟出现一辆手推车，砸中了下水道的铁盖。”

4月29日早上有人从组屋楼上丢手推车。（受访者提供）

他说，之前多数都是丢装着垃圾的塑料袋、食物、用过的卫生棉等等。“每天早上，楼下会出现各式各样的垃圾，有一次有人从楼上丢下一包咖喱，走近一看，还冒着热气。”

当局贴告示 禁高楼抛物

电梯间张贴禁止高楼抛物的告示。（徐颖荃摄）

记者4月30日走访时，确实发现草坪上有一包垃圾，周围散落着食物包装纸，不过手推车已不见踪影，电梯间则张贴告示，提醒居民组屋禁止高楼抛物。

搬来四年的居民亚当（55岁，待业）告诉记者，每天晚上入睡后，总能听到重物落地的声音。

“去年上半年，有人从楼上丢下玻璃瓶、镜子等玻璃物品，第二天出门时就发现满地碎片。”

他也说，在楼下抽烟时，还险些被从天而降的塑料瓶砸中。

亚当透露，由于忍受不了脏乱环境，还随时面对危险，如今家人已购置新屋，下个月就准备搬离。

刘姓女居民（45岁，送餐员）也指出，组屋楼下有个小型游乐场，附近幼儿园老师常带学生来玩耍，担心会有危险。她说，目前还没听说有人受伤，但若有小孩或年长者不幸被砸中，后果堪忧。

屎粪天天抛 苦了清洁工

有人抛粪，清洁工人叫苦连天。

陈姓男居民也透露，有人每天早上从组屋丢下粪便，有些落在地上，有些落在顶棚，情况已持续八个月。

他说，清洁工人每早都会清理周围垃圾，遇到一地粪便时，还需要费劲冲洗干净。

“他们得忍着恶臭，扫掉后再用水冲。至于顶篷上的粪便则难以清理，走过时都会担心。”

夜晚是抛物高峰时段 居民只敢下午晾衣

居民沙菲克（54岁）受访时说，晚上是高楼丢垃圾的高峰时段，大家都不敢将衣服晾在外面。

“每一层有32家住户，共用两个垃圾槽，住在另一侧的人要走三四分钟才能丢垃圾。相信很多人夜晚懒得出门，直接顺手扔下楼。”

他说，有时早上起来，发现衣服上有黄色污渍，还有一次甚至有人丢下用过的纸尿片，直接掉在衣服上。

陈先生也说，他只有在下午时，才敢将毛巾晾在外面，入夜后就收回。