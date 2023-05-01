称父病重解约回国 女佣欠阿窿千元 雇主遭恐吓骚扰

频频要求预支薪水，女佣称父亲病重解约回国，雇主后续竟接获阿窿恐吓骚扰，才惊觉女佣欠下千元债务。

《新明日报》之前报道，由于两次确诊冠病后身体每况愈下，“丹戎禺包点”股东之一李光华于4月23日因心脏骤停逝世。死者的二女儿李伊仙（32岁）4月30日向《新明日报》透露，家人办完丧事后，还得处理阿窿骚扰的难题。

李伊仙受访时说，父亲去年7月因腿脚不便，又不愿家人太劳累，就请了女佣。

岂料，女佣工作期间，频频预支薪水，常是几十元的数额，今年4月初时，她还想预支一个月600多元的薪水。

“之前都是小数额，当她想预支一个月薪水时，我们就担心她不会打理财务，只让她预支了400元。”

4月19日，女佣突然说父亲病重，必须马上回家，李伊仙等人马上通知中介，让她隔日就搭船回国。不料，当天下午，李伊仙的哥哥就收到阿窿的追债信息，对方发来女佣的工作准证与照片，要求他们替女佣还债600元。

“不仅如此，之后还有多一人要求我们还400元的债款，前后共1000元。”

李伊仙指出，阿窿甚至还到她家门前拍下照片，发送之前在别人家门涂红漆、砸燃油瓶的视频恐吓。

针对此事，李伊仙上周已报警，目前不敢再聘请女佣。

“现在很多人家里有女佣，遇到这种事对雇主实在不公平，希望公众之后在请女佣时会更小心。”

老雇主病危入院 阿窿即追债

老雇主病危入院当天，阿窿就开始追债。

李伊仙透露，父亲心脏病发送院时，哥哥下午就收到阿窿追债的信息。

“我们当时手足无措，只忙着父亲的事，没去处理。父亲第二天去世后，阿窿还在穷追不舍。”

她也说，哥哥回信息说，他们不会负责女佣的欠债，对方只坚持要钱，还说：“现在是在好好说话”，之后就发了恐吓视频。

李伊仙指出，他们事后在家门前安装闭路电视，并把报案纸贴在家门前提醒邻居，以防阿窿上门骚扰。

完整报道，请翻阅2023年5月1日的《新明日报》。