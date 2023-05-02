地下水管爆裂 义顺一组屋涌入污水新家浸湿四处泥泞 订户 黄良辉 / 联合早报发布 / 发布 / 2023年5月2日 5:00 AM ▲事发时，大量浑浊的泥水不断从受影响单位大门的梯阶流下。（读者提供） 市镇会清洁工事后到场，协助屋主一家清理单位地板上的泥泞。（陈渊庄摄）字体大小:小中大公用事业局发言人回复《联合早报》询问时证实，当局星期一下午1时20分左右接到义顺6道第401座组屋有水管爆裂的通报，立即派人到场进行抢修。一些单位的水供断水约两个小时，直到下午4时30分才恢复正常。义顺6道一座组屋的地下水管爆裂，导致整座组屋断水约三小时，水管旁接近装修完毕的地面层单位受到严重影响，大量泥水从厨房和主人房多个排水孔涌出，导致新家具全浸湿，水退后地板更是泥泞处处。公用事业局发言人回复《联合早报》询问时证实，当局星期一（5月1日）下午1时20分左右接到义顺6道第401座组屋有水管爆裂的通报，立即派人到场进行抢修。一些单位的水供断水约两个小时，直到下午4时30分才恢复正常。断水期间，当局也安排水车到场供水给受影响居民。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 数码 孩童献唱感恩歌 感谢已故建国总理李光耀和团队