地下水管爆裂 义顺一组屋涌入污水新家浸湿四处泥泞

公用事业局发言人回复《联合早报》询问时证实，当局星期一下午1时20分左右接到义顺6道第401座组屋有水管爆裂的通报，立即派人到场进行抢修。一些单位的水供断水约两个小时，直到下午4时30分才恢复正常。

义顺6道一座组屋的地下水管爆裂，导致整座组屋断水约三小时，水管旁接近装修完毕的地面层单位受到严重影响，大量泥水从厨房和主人房多个排水孔涌出，导致新家具全浸湿，水退后地板更是泥泞处处。

公用事业局发言人回复《联合早报》询问时证实，当局星期一（5月1日）下午1时20分左右接到义顺6道第401座组屋有水管爆裂的通报，立即派人到场进行抢修。一些单位的水供断水约两个小时，直到下午4时30分才恢复正常。断水期间，当局也安排水车到场供水给受影响居民。