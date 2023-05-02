黄循财：升级技能创前程 培训是政府与雇员契约重要支柱 订户 王康威 陈可扬 卢慧菁 / 联合早报发布 / 发布 / 2023年5月2日 5:00 AM 副总理兼财政部长黄循财在五一劳动节集会上说，人工智能等新技术将为传统工作带来巨大的变化，一些现有技能将不再适用，所以需要新技能。培训和终身学习因此会是政府和雇员契约的重要支柱。（唐家鸿摄） 约1400名劳资政伙伴代表出席在新达新加坡举行的职总劳动节集会。（唐家鸿摄）字体大小:小中大副总理兼财政部长黄循财指出，政府意识到要雇员在学习的同时去兼顾事业和家庭是一件难事，因此会协助降低培训的障碍和费用，并与职总密切合作，为每一名雇员提供支持。技能创前程将进一步升级，政府会把技能培训和终身学习作为与雇员建立契约的重要支柱。副总理兼财政部长黄循财星期一（5月1日）在全国职工总会的五一劳动节集会上说，政府正在通过新加坡携手前进运动，研究如何对本地雇员进行更多的投资，帮助他们掌握职业规划、不断学习和提高技能，并在整个工作生涯都能获得更好的工作和机会。请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 数码 孩童献唱感恩歌 感谢已故建国总理李光耀和团队