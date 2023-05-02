黄循财：升级技能创前程 培训是政府与雇员契约重要支柱

副总理兼财政部长黄循财指出，政府意识到要雇员在学习的同时去兼顾事业和家庭是一件难事，因此会协助降低培训的障碍和费用，并与职总密切合作，为每一名雇员提供支持。

技能创前程将进一步升级，政府会把技能培训和终身学习作为与雇员建立契约的重要支柱。

副总理兼财政部长黄循财星期一（5月1日）在全国职工总会的五一劳动节集会上说，政府正在通过新加坡携手前进运动，研究如何对本地雇员进行更多的投资，帮助他们掌握职业规划、不断学习和提高技能，并在整个工作生涯都能获得更好的工作和机会。