咖啡店地板不平 七旬妇绊倒跌破头

咖啡店地板不平，高低差大约10公分，两天内有两人被绊倒，其中一名七旬妇头破血流。

这起事件发生于星期一（5月1日）傍晚5时30分左右，地点是裕廊西岗景路（Kang Ching Road）第346A座的金味集团（Kimly）咖啡店。

一名网友在脸书贴文，指她星期天（4月30日）早上在上述咖啡店，因地板不平被绊倒，导致脸部、嘴唇、肩膀、手和膝盖多处淤伤和挫伤，就连眼镜都摔破。

网友称首次光顾咖啡店，不清楚地板不平，咖啡店也没放告示牌提醒顾客。事后，网友到诊所求医，拿了三天病假。

记者星期一走访咖啡店访问时，岂料竟有一名妇女同样被绊倒。

高低差距10公分

阿嫂被绊倒后跌坐在地上，头破血流，一名女子拿纸巾按压额头伤口止血，也有食客上前帮忙。

不愿透露姓名的七旬妇事后告诉记者，她与同事下班后来咖啡店吃晚餐，买了点心后，同事负责端食物到座位，她跟在后方，没注意到地板不平，扑倒后受伤。

她惊魂未定地说：“实在太危险了！这里很多老人家，若再有人又被绊倒，后果不堪设想。”

据观察，咖啡店内外区的地板高低不平，相差约10公分。

咖啡店内外用餐区的地板衔接处，相差约10公分，频频有人被绊倒。（吴依瑾摄）

伤口五公分长 血流不停红肿

据记者观察，被绊倒的七旬妇头上有一个长达五公分的伤口，血不停流，还肿了一个包。

事后，她前往附近诊所就医，医生指初步诊断显示，老妇的头部没受到重创，伤势无大碍，为她清理伤口后就可离开。

医生也给了阿嫂数天病假，交代她接下来的两天自行观察身体状况，若出现晕眩、呕吐、嗜睡等情况，就立即前往医院。

阿嫂说：“我的双手、膝盖和头部都有点痛，目前没感觉不舒服。我希望咖啡店管理层可以正视问题，改善地板的问题，不要再有人因此受伤。”

完整报道，请翻阅2023年5月2日的《新明日报》。