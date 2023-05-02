前主席告庙宇欠他101万元 若没钱还 用神像抵债

南北斗母宫前主席称借给庙宇101万1295元，入稟高庭要索回，案件星期二（5月2日）开审，诉方表示若要不到钱，会要求庙宇以神像抵债，因神像可变卖套现。

《新明日报》之前报道，南北斗母宫前主席称在约三年内，一共借给庙宇101万1295元，如今将庙宇告上庭，欲索回这笔款项。不过位于加基武吉一带的南北斗母宫反驳，指前主席的妻子知道他捐了很多钱给庙宇后大发脾气，他为了安抚妻子，才会想办法索回这笔捐款。

这起诉讼案星期二早上在高庭开审。起诉人是南北斗母宫前主席林瑞钰，第一答辩人是南北斗母宫，第二答辩人则是吴如兴（译音）。

根据索赔状，起诉人林瑞钰在2016年通过朋友介绍认识吴如兴。

吴如兴在2016年4月至5月间，在宏茂桥一带的咖啡店里，向林瑞钰建议成立新的庙宇，表示费用仅约10万元，并指庙宇在筹办活动时会赚很多钱。

林瑞钰声称，自己在2016年至2018年间，多次贷款给南北斗母宫筹办活动等，累计款项高达101万1295元。

根据诉方星期二早上的开庭陈词，诉方指吴如兴说庙宇在收到善款或有足够资金后，便会把成立庙宇的费用还给林瑞钰。

审理案件的高庭法官陈成安提问诉方，如果庙宇20年没钱，诉方会怎样跟答辩人索赔。

诉方则指出，南北斗母宫里有神像，若是真要不到钱，诉方会要求庙宇以神像抵债，因神像可变卖套现。

完整报道，请翻阅2023年5月2日的《新明日报》。