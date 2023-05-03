现实生活的地球超人如何对抗气候变化

工程师黎学林与同事们一步一脚印，通过太阳能板的铺设，为我国的脱碳进程做出努力。

太阳能的普及化虽然在近年已取得了显著的成果，但这方面的工作仍未完成，也还面对着诸多挑战。

为了应对气候变化及协助能源领域脱碳，身为新加坡能源集团（SP Group）可持续能源方案团队一员的首席工程师黎学林须同商业和工业客户合作，锁定他们的物业当中未被充分利用的空间，来铺设太阳能板。这样一来，客户可以取得最佳的太阳能系统部署，所生产的再生能源也能投向支持其业务运作的用途。

黎学林最新负责的项目关乎遍布于全岛37个电力站的屋顶上安装太阳能板。届时，此项目每年可生产15.7兆瓦峰值（MWp）的低碳能源，足以满足超过4500个四房式组屋住户一整年的用电需求。这是新加坡能源集团近期启动的其中一项绿色倡议，不仅为现有电力站增添低碳能力，也协助我国迈向所设下的全国可持续目标。

现年33岁的黎学林分享道：“绿色能源将改变与主导能源领域的未来。我的工作就是探索如何以最佳和安全的方法使我们的能源供应从传统来源，过渡到更可持续的来源。”

电力站是电网基础设施的一部分，负责把以高电压传输的电源转换成适合终端用户使用的低电压电源。对黎学林而言，这项“绿化”37个电力站的工作体现了新加坡在能源转型方面所付出的努力。

所有37个电力站的太阳能板铺设工作预计在2025年完成。

这将进一步协助我国实现在2050年前达到净零碳排放的愿景。新加坡能源市场管理局（Energy Market Authority，简称EMA）的目标是在2030年前安装可生产至少2吉瓦峰（GWp）的太阳能设备，这相等于大约35万户家庭一整年的用电需求。

城市屋顶风景线 怀抱太阳能

利用本地众多建筑物的屋顶采集太阳能听起来是个很直接的概念。不过，这并不意味着在空置的空间安装太阳能板即大功告成，因为真实情况往往较为复杂。在土地稀缺的新加坡，不是每个屋顶的格局与设计都适合铺设太阳能板。

一般上，太阳能板安装项目首先需要考察场地的可行性。黎学林会前往安装地点进行评估，并策划如何以最好的方式和排阵安装转换阳光成电力的光伏系统。

他说道：“我时常有机会进入建筑物较为隐蔽的设施和物流区域，看到的和一般公众所见大为不同。”

黎学林补充道：“进行场地考察的事项繁多，从周围建筑和阳光照射角度如何影响屋顶的辐照度和遮荫，到屋顶的类型和承重能力等，都须一并纳入评估。我们也须确保安装了太阳能板后的屋顶依旧符合新加坡民防部队设下的消防安全条例。”

安装太阳能的场地也必须有足够的空间支持有效的太阳能生产规模。即便存在技术层面的挑战，黎学林依然对跨越种种限制量产太阳能的前景感到兴奋。

他说：“碳中和这个目标是可以实现的，而新加坡也正决然地向它迈进。唯一不确定的，或许是我们将能以多快的速度顺利过渡到低碳能源，并达到碳中和。我和新加坡能源集团的同事正好有机会在这方面为我们的能源领域以及地球作出有意义的贡献。虽然实现净零排放的道路艰辛，我们依然希望能成为这项减排工程中的一员，助力缓解污染问题。”

如今，可持续性也成为许多企业的首要商业考量。所以，黎学林连同新加坡能源集团能源服务的同仁也致力于为企业寻找方案，协助他们把可持续性纳入日常运作，以加速其脱碳进程。这些方案涵盖了光伏系统、微电网及电池储能系统的采纳与建设。

黎学林认为，太阳能板将出现在本地所有合适的平面空间是可以预见。（图/新加坡能源集团）

投资于可靠的能源生产技术

作为天然资源有限的小国，太阳能成为新加坡的再生能源可以说是“前景一片光明”。

“新加坡拥有充沛的阳光。太阳能也属洁净能源，其生产的硬件颇有潜力被纳入我国的基础建设。”黎学林说道。“它肯定是我们最佳的绿色能源选项。”

可是，乌云密布和下雨时该怎么办呢？

对此，黎学林解释道：“我们可以在天晴时，运用储能系统‘收集’能源，那么在日落之后，或是遇上阴雨天时，已储存好的能源就能派上用场了。”

新加坡能源集团正努力支持储能系统（ESS）容量的扩充，以协助应对太阳能间歇性生产所带来的挑战。这样的系统能因应条件迅速启动，缓和云层对太阳能生产所造成的波动，确保太阳能是个可靠的能源选项。

随着储能系统的电池技术日趋成熟，太阳能在未来必定会更加可靠，在更多场合部署它的可行性也可以大大提高。

迈向有利全球气候的未来

能源领域正经历着翻天覆地的转型，而被动地等待变化发生再作出反应并不够。正因如此，新加坡能源集团采取主动，持续地扩大和完善一系列支持2030年新加坡绿色发展蓝图的能源解决方案。

黎学林说道：“我们已加快步伐实现设下的能源目标。假以时日，就能把太阳能板的安装扩展到全岛所有合适的平面空间。”

近期，新加坡能源集团与宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）展开合作，在旗下的六个工业、物流及仓储产业安装光伏系统。这将是由本地挂牌地产投资信托所推动的最大规模屋顶太阳板安装工程之一。竣工后，太阳能板每年可生产总共约1万4500兆瓦时（MWh）的再生能源以及免除5900公吨的碳排放，相等于减少了近6490辆汽车的年排放。

除了在太阳能生产方面的工作，新加坡能源集团也致力于发展实现净零碳排放的关键设施，其中包括了电动车（EV）充电桩、统一区域供冷系统和智能电表等。

新加坡能源集团也成功将集团开创的方案出口到了包括中国、泰国和越南等的海外市场，协助他国达成所设定的气候目标。

【本文由新加坡能源集团呈献】